Bu hafta yatırım araçları performansı: Dolar, borsa altın ne yaptı?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı...

15.02.2025 09:20:140
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçları performansı: Dolar, borsa altın ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,59, dolar/TL yüzde 0,66, ve euro/TL yüzde 1,86 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya, euro yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalarda gelecek hafta: FOMC toplantı tutanakları izlenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta: FOMC toplantı tutanakları izlenecek

Kripto para piyasalarının gündeminde 'altcoin ETF'leri' var

Kripto para piyasalarının gündeminde 'altcoin ETF'leri' var

Çip üretiminde lider ülkeler... Kilit tedarikçi hangisi?

Çip üretiminde lider ülkeler... Kilit tedarikçi hangisi?

KOSGEB 2025'te kaç KOBİ'ye destek sağlayacak

KOSGEB 2025'te kaç KOBİ'ye destek sağlayacak

LPG ve otogazda indirimli teminat kaldırıldı

LPG ve otogazda indirimli teminat kaldırıldı

ABD Başkanı Trump, otomobil tarifeleri için tarih verdi!

ABD Başkanı Trump, otomobil tarifeleri için tarih verdi!

Yorum Yaz