Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa, döviz, altın...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,21, euro/TL yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

23.12.2023 09:12:110
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa, döviz, altın...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 7.553,85 ve en yüksek 8.010,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 artışla 1.942 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,20 kazançla 13.051 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 3126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3194 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,59 değer kazancıyla 29,2160 liraya, euro ise yüzde 1,62 kazançla 32,2250 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti: Gelecek hafta ne bekleniyor?

Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti: Gelecek hafta ne bekleniyor?

Cevdet Yılmaz'dan memur zammı ve asgari ücret açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan memur zammı ve asgari ücret açıklaması

Reeskont faiz oranları yükseltildi

Reeskont faiz oranları yükseltildi

Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim!

Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim!

Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı

Tesla, ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa, döviz, altın...

Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa, döviz, altın...

Yorum Yaz