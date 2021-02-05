"Bu yıl uzun bir süre faiz indirimi mümkün gözükmüyor"

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi.

5.02.2021 11:35:000
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"Bu yıl uzun bir süre faiz indirimi mümkün gözükmüyor"

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Reuters'a verdiği ropörtajda sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.  2021'de uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyleyen TCMB Başkanı Naci Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, harcanan döviz rezervlernini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklanı ifade etti. Ağbal, merkez bankasının amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı.

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