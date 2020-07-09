BUBA Ventures, Hasbiotech’i satın aldı

Türkiye’de birçok yeni girişime finansman sağlayarak onları destekleyen, geliştiren ve pazara güçlü birer oyuncu olarak sunan BUBA Ventures, Sağlık alanında güçlü bir yatırım yaptı. BUBA Vebtures, 2014 yılından bu güne Küba’nın yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan, Türkiye’de ve dünyada sağlık alanında orijinal ürün geliştirme projeleri gerçekleştiren Hasbiotech İlaç Şirketini satın aldı.

2009 yılında kurulan Hasbiotech, Türkiye’de orijinal ürün geliştirmenin dışında, Küba’dan birçok ürünün Türkiye’ye gelmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Diyabetik ayak ülserinde ampütasyon işlemini engelleyen yenilikçi ve orijinal bir ürünü 2014 yılında Türkiye ilaç sektörüne katan ve bu ürün ile büyük bir ihtiyaca çözüm olan Hasbiotech, yine 2015 yılında yeni ürünler ile Küba teknolojilerini Türkiye’ye getirmeye devam etti. Küba ile ortak orijinal ürün geliştirme çalışmalarına da imza atan şirket, özellikle onkoloji alanında çözümler sunan orijinal ürünleri ile dikkat çekiyor. Şirket, 2018 yılında akciğer kanserinde etkili çok önemli bir ürünün Türkiye pazarına getirerek başarısından söz ettirdi.

Dünyanın önde gelen teknoloji üssü Biocuba Pharma’nın yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan Hasbiotech, Sağlık Bakanlığı destekli orijinal ürün geliştirme yatırımlarını 2016 senesinde başlattı ve kalp krizi, alzheimer gibi hastalıklarda yenilikçi çözümler getirecek ilaçlara, önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

BUBA Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör: “Türkiye’nin sağlık alanında önemli oyuncularından biri olan Hasbiotech’i satın alarak Türk sağlık sektörünün ihtiyaçlarına çözüm, yenilikçi ve öncü tedavileri veTürkiye’nin sağlık alanındaki başarısını desteklemeyi hedefliyoruz. Ve ayrıca, Küba teknolojilerinin gelişmesi ve pazara sunulmasında önemli bir köprü olacağız” dedi.