Bugün başladı! Noterlerde yeni dönem

Sistemle özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılarak vatandaşların mağdur edilmesi engellenecek.

Uygulamayla nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkacak.

Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı mesajla ve elektronik posta ile bilgilendirilecek.

Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkacak. Uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştirilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME DÖNEMİ

Yurt genelinde bugün başlayan yeni sistemle, noterlik işlemlerinde yapılacak ödemeler için kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek.

Uygulamayla ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşların nakit taşıması ve bundan kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken, kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybı önlenecek.