Bugünden itibaren geçerli: Kredi kartı faizlerinde yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirime gitti. Yeni düzenlemeye göre akdi faiz oranı yüzde 4,50’ye, gecikme faizi yüzde 4,80’e çekildi. Düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle kredi kartı faiz oranlarında değişiklik oldu.

Kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşerken, gecikme faizi de yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi. Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS komisyonları da değişti

Bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu. Değişiklik çerçeveinde kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Bu karara göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi halinde uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

