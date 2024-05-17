BUİKAD'dan 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi'

Merinos AKM’de düzenlenen ‘Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi’ programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kamu kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların temsilcileri ile Akademik Odaların yöneticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD’ın 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından kurulduğunu hatırlatarak 17 yıl sonunda 150 üyeye ulaştıklarını söyledi. BUİKAD olarak bütün çalışmalarında büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ve gösterdiği hedefler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Başkan Şeyda Şençayır, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini gösteren Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ diyerek, kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir etmiştir” dedi.

“İLHAM KAYNAĞI KADINLAR”

BUİKAD olarak “İş kadını ile daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak” vizyonuyla programı düzenlediklerini ifade eden Başkan Şençayır, “Kamusal hayatta, yerel yönetimlerde ve özel sektörde geliştirdikleri iş modelleriyle ilham kaynağı olan, değerli yöneticilerimiz ve başarılı kadınlarımızla bir aradayız. Görüşlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak olan başkanlarımıza, akademisyenlere, iş dünyasında yer alan kadınlarımıza, bizlere destek veren Bursa Büyükşehir Belediyemize, sponsorlarımıza ve zirvenin organizasyonunu gerçekleştiren Burcu Başar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Burcu Başar İletişim Danışmanlık firması kurucusu Burcu Başar ise ilk kez gerçekleştirilen zirvenin organizasyonunu üstlendikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, “Tüm katılımcılara bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zirvenin ilk oturumunda Posta Gazetesi Yazarı Banu Şen’in moderatörlüğünde Belediye Başkanları “Kamusal Hayatta Kadının Yeri, Yerel Yönetimlerin Kadın İstihdamı ve Gelişimine Katkısı” üzerine görüşlerini belirtti. İlk olarak konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kadınları hem siyasette hem ticarette görmek istiyoruz. BUİKAD başta olmak üzere derneklerimizin proje üreterek katkı vermeleri önemli. İstihdam ve girişimcilik anlamında toplumda farkındalık artırılması lazım. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi kadınların her alanda varlığıyla yer almasından geçer” dedi

“BURSA’DA KADINLAR GÜLÜMSEYECEK”

Yerel yönetim olarak kadınların toplumda yer alması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Kadın üretici kooperatiflerini tek çatı altında toplayıp üretimlerini işe dönüştürmeliyiz. Kadınların güvenliğini sağlamak yolunda projelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi’nde kadın yönetici sayımız artacak. Kadın dostu bir kent oluşturmak başlıca hedefimiz. Bursa’da kadınlarımız gülümseyecek” diye konuştu.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın ise kadın belediye başkanı olarak omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Kadın erkek eşitliği evrensel bir haktır. Bu politika çerçevesinde tüm çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İyi bir başlangıç yaptık ama daha yürüyecek çok yolumuz var. Sadece çocukları değil kadınlarımızı eğitmek amacıyla merkezler açacağız. Üreten kadınlarımıza yakıt ve tohum desteği veriyoruz. Ev kadınlarımıza yönelik sevgi kart projemizi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMI ÖN PLANDA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, sadece ülke olarak değil dünya ölçeğinde kadının şefkat eline ihtiyaç olduğumuzu görmemiz gerektiğini hatırlatarak, “Yıldırım’dan başlayarak önemli projelere imza attığımızı söylemek istiyorum. Daha öncesinde oluşturduğumuz istihdam merkezimiz vasıtasıyla 15 bin 529 kadın istihdamını gerçekleştirdik. 2 olan kadın kooperatifimizi 12’ye yükselttik. Kadın kooperatiflerimize mekan, lojistik, eğitim, pazarlama ve diğer giderleri kapsayan destekleri sağladık. 25 mahalleye kadın girişimci merkezleri kurduk” dedi.

“ÖZGÜR VE ADİL BİR NİLÜFER”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların yönetime katılması açısından Nilüfer Belediyesi olarak örnek gösterilecek durumda olduklarını vurgulayarak, “Kadınların daha özgür, daha adil ve girişimci olması için daha fazla çalışacağız. Mesleki eğitim ve istihdamı artıracak konularda çalışmalarımız olacak. Kadınlar için, kadınlarla beraber pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Bunların başında mesleki eğitim ve istihdam artırıcı destek programları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“KADIN EMEĞİ DEĞER GÖRECEK”

İlk oturumda son olarak Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da “Kadınlar sosyal hayatta hizmet konusunda her noktada mevcutlar. Türkiye’de şu an 10 milyonu aşkın çalışan kadın var ama 3 milyondan fazla çalışması gereken ama çalışmayan kadın sayısı var. İş hayatındaki kadının sayısı azaldıkça yoksullaşma artıyor. Bizim bu işi düzeltme sorumluluğumuz var. Merkezi yönetime ve yerel yönetime büyük görevler düşüyor. Kadın istihdamının artması için kreşler açacağız. Kadın kooperatiflerini destekleyeceğiz. Mudanya’da kadın markası oluşturmak amacıyla Kadın Emeği Ofisi kuracağız” şeklinde görüşlerini belirtti.

GELECEĞİN İŞ MODELLERİ TARTIŞILDI

Hürriyet Gazetesi Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, U.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Gazeteci Cüneyt Toros ve BLC Experience CEO’su Koray Bilici “Geleceğin İş Modelleri ve Kadınların Konumlandırılması” hakkında konuşmalar gerçekleştirdi.

UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, teknolojinin gelişimiyle birlikte ticaretin şeklinin de değiştiğini söyleyerek, “Kadına pozitif ayrımcılık yaparak kadın girişimcilerin gelişen teknolojiye ayak uydurulması yolunda geliştirmeler yapmamız lazım. Kadın İhracatçı Geliştirme Komitemiz var. Bu konuda kadınlara destek çalışmalarımız sürüyor” dedi. U.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kadının eğitim seviyesi artıkça iş gücüne katılımın artacağını vurgulayarak, “Kadınların istihdam edilmesi bakımından dünya genelinde gerilerdeyiz. Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla bu sorunu ortadan kaldırmak zorundayız” diye konuştu.

Koray Bilici ise yapay zekanın önemine değinerek 10 yıl içinde üretkenliğin artacağını söyleyerek, kadınların yapay zeka başta olmak üzere teknolojiyi iş hayatıyla entegre etmesinin önemine değindi. Gazeteci Cüneyt Toros, şirketlerde kadın erkek eşitliğinin faydalarına değinerek hızlı kalkınmanın temelinin toplumsal eşitlikten geçtiğini aktardı. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel iş dünyasında kadın girişimci olarak yaşadığı zorluklardan bahsederek, kadınların hiçbir zaman pes etmemesi ve güçlü durması gerektiğini belirtti. NOSAB Başkanı Erol Gülmez, BUİKAD ile ortak projelere imza attıklarını hatırlatarak, NOSAB bünyesinde kadın erkek eşitliğini sağlayacaj, kadın istihdamını yükseltecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KADIN İSTİHDAMI DİNAMİKLERİ MASAYA YATIRILDI

Zirvenin son oturumunda Capital Dergisi Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal yönetiminde “Sektörlerde Kadın İstihdamındaki Dinamikler ve Kadın Odaklı İş Modelleri” konusu konuşuldu. Endüstriyel Girişim Platformu Başkanı Zülal Koç, Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, Borçelik İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, Zerrin Özgüle İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, Burpol Kurucu Ortağı Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Sage Diniz Genel Müdürü İpek Yalçın ve Rudolf Duraner Genel Müdürü Rasim Çağan görüşlerini aktardı.

Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, kadın olarak kariyer yolculuğundan bahsettiği konuşmasında medya sektöründe yaşanan zorlukları anlatarak Türk medya sektöründe kadın üst düzey yönetici olarak toplamda iki kişi olduklarını söyledi. Endüstriyel Girişim Platformu Başkanı Zülal Koç ve Borçelik İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer de kadınların sektörlerdeki konumundan notlar paylaşarak çarpıcı örnekler verdi. Zerrin Özgüle İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle de kadın olarak inşaat sektöründe yaşadığı zorluklarla başa çıkmanın püf noktalarını anlattığı konuşmasında verdiği mücadeleden bahsetti.

Sage Diniz Genel Müdürü İpek Yalçın ve Rudolf Duraner Genel Müdürü Rasim Çağan ise kendi sektörlerinde ve iş yerlerindeki kadın iş gücü profillerini aktardı. Kadın erkek eşitliği vurgusu yaptıkları konuşmada kadın odaklı iş modellerini anlattılar. Burpol Kurucu Ortağı Genel Müdürü İlkay Yıldırım ise kadın girişimci sayısının çok az olmasından dolayı yaşanan sorunların büyük olduğunu söyledi. İşletmesinde 85 kişinin çalıştığını belirten İlkay Yıldırım dünya çapında önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, “Kadın olarak çok zorluklar yaşadık. Hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şeyde yolumuzdan geri döndürmedi. İşletmemde kadın istihdamını artırmak çok istiyorum. Ara eleman konusunda özellikle kadınlara ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ve organizasyonun düzenlenmesinde katkıları olan Burcu Başar, zirveye katılarak oturumlarda görüşlerini aktaran konuşmacılara plaket takdim ettiler.