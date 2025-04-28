Bülent Eczacıbaşı açıkladı: Daha global bir topluluk inşa edeceğiz

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Capital Dergisi'ne konuştu...

28.04.2025 16:05:170
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Bülent Eczacıbaşı açıkladı: Daha global bir topluluk inşa edeceğiz

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Mart 2025 sayısından

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı BÜLENT ECZACIBAŞI, grubun geleceği açısından önemli pazarları olan Avrupa’daki gelişmeleri izlediklerini belirtiyor ve “Beklentimiz, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren bölgede siyasi kırılganlıkların azalması, talepte bir toparlanmanın gerçekleşmesi” diyor. 

Eczacıbaşı 5 yıl sonra grubu hayal ettiği noktayı şöyle anlatıyor: “Kendi sektörlerinde teknoloji ve inovasyonda lider oyuncular arasında yer alan, globalleşme yolunda daha ileri aşamaya ulaşmış bir topluluk yapısı inşa etmeye çalışacağız.”

İş yaşamında 50’nci yılı geride bırakan Bülent Eczacıbaşı, üçüncü kitabı, “Biraz Daha Düşününce” ile okurunun karşısına bir kez daha çıktı. 

Bülent Eczacıbaşı, krizlerle başa çıkma konusunda son yılların çok eğitici olduğunu vurguluyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nda yoğun geçen yatırım döneminin ardından yatırımlarının verimliliğine ve organik büyümeye öncelik vereceklerini söylüyor. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRİSİNİZ

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