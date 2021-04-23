Bulunduğu ülke teyit edildi: Bakan Soylu yakalanması için mevkidaşına telefon açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı. Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletildi. İçişleri Bakanı Soylu da, Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. Soruşturma kapsamında, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62’si yakalandı.

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürüyor.

Özer hakkında “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca, Başsavcılığın talimatıyla Özer’in banka hesaplarına da tedbir konuldu.

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı’na giden Özer’in anılan ülkede bulunduğu da teyit etti.

Adalet Bakanlığı, Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması için Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakını İçişleri Bakanlığı’na iletti. Eş zamanlı olarak, Özer’in iadesi ve Arnavutluk’ta tutuklanması için yine Başsavcılık’tan temin edilen belgeler, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerin sonucu bekleniyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet’ten yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

BAKAN SOYLU ARNAVUTLUK İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır.

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62’sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

391 bini aktif 400 bin kişinin hesabının bulunduğu kripto para borsalarından Thodex’te birkaç gündür işlem yapılamaması, sonrasında tamamen kapatılmasıyla dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile gittiği iddia ediliyor.

Çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.