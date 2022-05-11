Bundesbank'tan 'faizi artırın' çağrısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlemek için temmuzda faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi. Nagel, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) ve Deutsche Bundesbank tarafından Almanya'nın Eltville am Rhein kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, ECB'ye yüksek enflasyona hızlı tepki verme çağrısı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak önceden Kovid-19 salgını ile var olan fiyat baskılarına katkıda bulunduğunu aktaran Nagel, savaşın her şeyden önce enerji fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti. Nagel, "Tarih bize, enflasyon eğilimlerindeki geri dönüşlerin, genellikle yetkililer ve ekonomistler riskleri görmedikleri veya inkar ettikleri zaman oluştuğunu öğretti." dedi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, yüksek enflasyon karşısında ECB'nin, ilk adım olarak niceliksel genişleme olarak bilinen tahvil alımlarını haziran sonunda bitirmesi ve ardından bir sonraki toplantısında yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizini yükseltmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon yükselmeye devam ederken harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Nagel, "ECB'nin Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamındaki net alımların haziran sonunda son bulmasını bekliyorum. Hem gelen veriler hem de yeni projeksiyonumuz bu görüşü haziran ayında doğrularsa temmuz ayında ECB faiz oranlarının normalleştirilmesi için ilk adımı savunacağım." diye konuştu.

"Para politikasında dönüşü geciktirmek riskli bir stratejidir"

Joachim Nagel, gecikmenin ECB'yi daha sonra daha sıkı politika uygulamaya zorlayacağı için ECB'nin hızlı harekete geçmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Para politikasında dönüşü geciktirmek riskli bir stratejidir. Enflasyonist baskılar ne kadar yayılırsa çok güçlü ve ani bir faiz artırımına duyulan ihtiyaç o kadar artar" dedi.