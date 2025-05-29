Burgan Bank “Türkiye’nin En Aktif Amir Bankası” seçildi

Burgan Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Dış Ticaret Programı kapsamında, dış ticaret finansmanındaki güçlü performansıyla “Türkiye’nin En Aktif Amir Bankası” ödülünün sahibi oldu.

29.05.2025 12:16:390
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Burgan Bank “Türkiye’nin En Aktif Amir Bankası” seçildi

Burgan Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen Dış Ticaret Programı (TFP) kapsamında düzenlenen ödül töreninde “Türkiye’nin En Aktif Amir Bankası” (The Most Active Issuing Bank) ödülüne layık görüldü. 

Uluslararası bankacılık ve finans dünyasından üst düzey temsilcilerin katılımıyla Londra’da gerçekleşen törende Burgan Bank; dış ticaret alanında uzmanlaşmış ekibi, müşterilerine sunduğu çözüm odaklı yaklaşımı, büyüyen dış ticaret hacmi, geniş global muhabir ağı ve güçlü bilançosuyla bu ödülün sahibi oldu.

Törende ödülü Burgan Bank adına Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Arda Türerer aldı. Arda Türerer, aynı zamanda EBRD’nin Yıllık Toplantısı kapsamında düzenlenen “Uluslararası Ticaretin Dijitalleşmesi” konulu panelde konuşmacı olarak da yer aldı.

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