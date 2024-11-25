'Bursa yeşil dönüşüme liderlik edecek'

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, çevre dostu üretime geçiş sürecinde teşviklerin önemli olduğunu belirtti ve 'Bursa bu dönüşümde liderlik yapacak kapasiteye ve güce sahiptir' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) öncülüğünde Burcu Başar Organizasyon tarafından düzenlenen “Yeşil Sanayi, Yeşil OSB” zirvesi gerçekleştirildi.

Bursa’da Yeşil OSB, yeşil sanayi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve karbon ayak izi hakkında çevreye duyarlı örnek çalışmaların ele alındığı zirvede, ulusal çapta tanınmış alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Merinos AKKM’de düzenlenen zirveye BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vekaleten Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, TURKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri katıldı.

“YEŞİL DÖNÜŞÜME LİDERLİK YAPMALIYIZ”

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, MARSİFED’i oluşturan 12 İş Dünyası Derneği adına sürdürülebilir kalkınma ve sanayinin geleceğinin konuşulacağı zirveye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar sanayi gücüyle de Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Osman Akın, ”Artık yalnızca üretim kapasitemizi artırmak değil, bu üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugün, dünyanın en gelişmiş ekonomileri yeşil dönüşüm ile şekilleniyor ve bu dönüşümde liderlik yapmak bizler için bir sorumluluktan öte, bir zorunluluk haline gelmişti” dedi.

Yeşil sanayinin yalnızca çevreye duyarlı bir üretim modelini değil, aynı zamanda ekonomik kazanç ve toplumsal fayda arasında güçlü bir dengeyi temsil ettiğini ifade eden Başkan Osman Akın, “Bu noktada, organize sanayi bölgelerimizin rolü kritik önem taşımaktadır. Aynı zamanda iş dünyası, kamu ve kent işbirliği son derece önem taşımaktadır” diye konuştu. Bursa’da bulunan organize sanayi bölgelerinin, sadece üretim alanları değil, aynı zamanda inovasyon ve çevre bilincinin merkezi olmasının gerektiğini de vurgulayan Başkan Osman Akın, atık yönetiminden enerji verimliliğine, karbon salınımını azaltmaktan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar birçok alanda yürütülen projelerin artırılması gerektiğini söyledi.

“DEVLET YATIRIMLARI DESTEKLEMELİ”

Yeşil dönüşümde devlet teşviklerinin öneminin altını çizen Başkan Osman Akın, “Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de devletin sağlaması gereken teşvikler, sanayicilerimizin çevre dostu üretime geçiş sürecinde en önemli destek unsurlarından biridir. Vergi muafiyetleri, düşük faizli krediler, AR-GE destekleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşvikler, bu sürecin hızlandırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bizler, iş dünyası olarak, bu desteklerden en iyi şekilde yararlanarak hem rekabet gücümüzü artırabilir hem de ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Bu nedenle, devlet-sanayi iş birliğini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

MARSİFED olarak iş dünyasının dönüşümdeki öncü rolüne inandıklarını belirten Başkan Osman Akın, “İklim krizi, yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi, istihdamı ve toplumsal yaşamı da derinden etkiliyor. Bugün yapacağımız çalışmalar ve uygulayacağımız politikalar, yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de şekillendirecektir. Bursa, organize sanayi bölgeleriyle bu dönüşümde liderlik yapacak kapasiteye ve güce sahiptir. Ancak bu gücü harekete geçirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Hep birlikte, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geleceği inşa edeceğimizden hiç şüphem yok. Bu toplantının sürdürülebilir sanayi projelerine ilham vermesi ve iş birliklerinin artırması diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“HEDEFİMİZ HER ALANDA SÖZ SAHİBİ BURSA”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı geleceğe taşımak adına düzenlenen zirvenin önemine dikkat çekerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MARSİFED’e teşekkür etti. Bursa’nın sanayi alanında tekrar eski günlerine acilen dönmesi gerektiğini belirten Başkan İbrahim Burkay, Bursa merkezde belediyelerin sanayi alanı olarak ilan edip sonradan osb statüsü kazananlar haricinde 2 tane organize sanayi bölgesine sahip olduğunu söyleyerek bu sayının Bursa için yetersiz kaldığını ifade etti.

Bursa’nın doğal güzellikleri, kaynakları ve konumu ile önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, “BTSO çatısı altında hayata geçirdiğimiz bütün projelerde, kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerine büyük bir hassasiyetle yaklaştık. Ortak akılla gerçekleştirdiğimiz projelerle değerlerimizi büyütürken, uluslararası alanda da söz sahibi olan bir Bursa vizyonu belirledik” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın yeşil dönüşüme öncülük eden sayılı şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, “Sadece üretim kapasitemizi artırarak değil üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirmek zorundayız. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri yeşil dönüşüm ile şekilleniyor ve bu dönüşümde Bursa olarak önce ülkemize sonra Avrupa’ya liderlik yapmak bizler için çok ta uzak bir hedef değil. Bunu gerçekleştirmek hepimizin ellerinde” şeklinde görüşlerini aktardı.

“GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e vekaleten toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi ise atalarından aldıkları emaneti gelecek nesillere emanet etmek için yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreç içerisinde çevre çok önemli bir unsur. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ile ilgili çalışmalarda da bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik alanında suyun etkin ve tasarruflu kullanma, tarım ve karbon ayak izi konularında çevre adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşil bir geleceği oluşturmak için sanayicilerimizle el ele vermemiz gerekiyor. Hep beraber geleceği hazırlamak için tüm iş birliklerine Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız” dedi.

TARIM ŞEHRİ VURGUSU

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker de kendi dönemlerinde Bursa’nın ana kaynaklarının iyi kullanımına yönelik adımlar attıklarını hatırlatarak, “O yıllarda sadece Bursa OSB vardı. Hazırladığımız 1/100.000’lik planımız içerisinde NOSAB’ı kurduk. NOSAB, tarımsal alanların dışında, sağlam zemin bölgesine ait bir yerde kuruldu. Bursa olarak tarımı da sanayiye paralel olarak iletmemiz gerekir. Hollanda tipi kooperatifleşmenin örnek alınmasını diliyorum. Bursa’mızı geleceğe taşıyalım yeşil sanayi hedefimiz olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ASSET, Burpol, DOSAB, DOSABSİAD, Dorrek, Expert, GEKADER, HOSAB, NOSAB ve Yeşim Peyzaj sponsorluğunda düzenlenen zirve oturumlarla devam etti.

UZMAN KONUKLAR KATILDI

İlk olarak sunumunu yapan CNN Yeşil Doğa Programı Yapımcısı Güven İslamoğlu, “İklim Krizinden Önce Son Çıkış” konulu bilgilendirmelerde bulundu. Zirvenin ilk oturumunda ise Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde “Yeşil Sanayi, Sürdürülebilir Üretimde Yeşil OSB’nin Önemi” konusu, GEKADER Başkanı Fatih Eren, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, ÇEVTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selami Horzum ve DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül tarafından masaya yatırıldı.

Zirvenin ikinci bölümünde Capital Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal’ın moderatörlüğünde “Sektörlerde Sürdürülebilirlik, Çevreci Şirketlerin Yükselişi ve Yeşil Ekonomi” konusunun konuşulduğu oturuma, Burpol Sürdürülebilirlik Lider Burçin Tunca, TSE Global Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Büşra Buse Akkaya, DCUBE Sürdürülebilirlik Lideri Damla Demirel ve ASSET Global Integration Mevzuat Müdürü Hüseyin Dinsever katıldı. Burpol Sürdürülebilirlik Lider Burçin Tunca, faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptıktan sonra, sürdürülebilirlik için gerçekleştirilen çalışmalar, projeler, plastik sektöründeki gelişmeler ve beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.