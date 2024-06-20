Bütçe 5 ayın ardından 'fazla' verdi

Bütçede mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla oluşurken ocak-mayıs döneminde 471 milyar 903 milyon lira açık kayıtlara geçti

20.06.2024 11:42:190
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Bütçe 5 ayın ardından 'fazla' verdi

Bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira olarak hesaplandı

Bütçede mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla oluşurken ocak-mayıs döneminde 471 milyar 903 milyon lira açık kayıtlara geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.


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