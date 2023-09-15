Bütçe 8 ayda 383,4 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri ağustosta 614 milyar lira, giderleri 562,7 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe ağustosta 51,3 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383,4 milyar lira açık verdi.

15.09.2023 11:30:150
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Bütçe 8 ayda 383,4 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri 562 milyar 686 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100,7 artarak 613 milyar 956 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,1 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,6 yükselerek 2 trilyon 998 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,9 artarak 3 trilyon 382 milyar 103 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383 milyar 384 milyon lira açık verdi.

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