Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini geldi

Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'daki işgücü piyasası risklerine odaklanan açıklamalarının ardından büyük yatırım bankaları, Fed'in Eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağını öngördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından yayınlanan notlarda, Barclays daha önce Eylül 2026 için öngördüğü faiz indirimini Eylül 2025'e çektiğini duyurdu. BNP Paribas ekonomistleri de "faizleri sabit tutma" beklentilerini tersine çevirdi ve Eylül ve Aralık olmak üzere iki indirim öngördü.

Macquarie ve Deutsche Bank da beklentilerini revize ederek, Eylül ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık indirimler öngördü.

Morgan Stanley ve Bank of America ise, Eylül ayı için indirim beklentisine henüz katılmıyor; ancak Morgan Stanley, işgücü ve enflasyon verilerinin yumuşamayı teyit etmesi durumunda indirim olasılığının arttığını belirtti.

Goldman Sachs ve JP Morgan, Eylül ayında bir indirim beklentilerini yineleyerek, yumuşayan verilerin politikanın gevşetilmesini gerektirebileceği yönündeki genel piyasa görüşüne uyum sağladı.

CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, eylül politikası toplantısında 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Powell'ın konuşması öncesinde yüzde 75 seviyesindeydi. Faiz kararlarını alan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bir sonraki toplantısını 16-17 Eylül'de gerçekleştirecek.

