Büyük grupların yatırım planı: Sıfırdan yeni tesis kuranlar var

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Aralık 2024 sayısından

Bu tabloya rağmen Türkiye’nin dev grupları arasında yatırım yapmaya devam edenler de var. Araştırmamıza katılan 20 büyük grup ve şirketten 11’i sanayide üretim tesisi sayısını iki yıl önceye göre artırdı. Özellikle şirketlerin globalleşme hedefleri doğrultusunda yaptıkları sınır ötesi yatırımlar dikkat çekici.

Sanayi üretimi küçülürken tüketim artmaya devam ediyor. 2022 Ocak’ta 100 kabul edilen endekse göre bugün perakende satış endeksi 155’in üzerindeyken sanayi üretimi 100’ün biraz üzerinde. Tüm bu tabloya rağmen sanayi yatırımlarında hareketlilik var. Satın almalar, yerinde yatırımlar, sınır ötesi arayışlar ve yatırım haberleri art arda geliyor. Büyük grupların ve şirketlerin üretim tesisi sayısında da bu trendi görüyoruz. Son iki yılda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Araştırmamıza katılan 20 büyük grup ve şirketten 11’i üretim tesisi sayısını iki yıl önceye göre artırdı. 5’ininkinde değişim olmazken 4’ünde ise üretim tesisi azaldı.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ