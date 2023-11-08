Büyük içecek firmaları AB'ye şikayet edildi

Coca-Cola, Danone ve Nestle gibi büyük içecek üreticilerinin, ürünlerinin geri dönüşümüne ilişkin yanıltıcı ticari iddialarda bulundukları belirtildi...

Avrupa ülkelerindeki tüketici dernekleri, Coca-Cola, Danone ve Nestle gibi içecek firmalarını yanıltıcı çevreci iddialarda bulundukları gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC) ve 13 ülkedeki dernek, "yeşil göz boyama" nedeniyle büyük su şişesi üreticilerine karşı AB ve üye ülkelerde resmi şikayette bulunduklarını açıkladı.

Coca-Cola, Danone ve Nestle gibi büyük içecek üreticilerinin ürünlerinin geri dönüşümüne ilişkin yanıltıcı ticari iddialarda bulundukları belirtilen açıklamada, bu durumun bugün AB yetkililerine bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, içecek firmalarının geri dönüşüm konusundaki iddialarının AB'nin haksız ticari uygulamalara yönelik kurallarına uymadığı kaydedildi.

Avrupa'da ortalama bir tüketicinin yılda yaklaşık 118 litre şişelenmiş su içtiği ve bu suyun yüzde 97'sinin plastik şişelerde olduğu bildirilen açıklamada, içecek şişelerinin Avrupa sahillerindeki plastik kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri olduğu hatırlatıldı.

Endişe verici iddialar

Açıklamada, içecek endüstrisinin çok belirsiz, hatalı veya yeterince kanıtlanmamış geri dönüşüm iddiaları kullandığı, en endişe verici iddiaların "yüzde 100 geri dönüştürülebilir", "yüzde 100 geri dönüştürülmüş" ve "yeşil görüntü kullanımı" olarak belirlendiği kaydedildi.

Pet içecek şişesi gövdelerinin geri dönüşüm oranının AB'de sadece yüzde 55 olduğu aktarılan açıklamada, "yüzde 100 geri dönüştürülmüş" iddiasının hatalı bir şekilde, dolu şişenin tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığını ima ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, AB yasalarına göre şişe kapaklarının geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılamadığı anımsatılarak, etiketlerde de nadiren geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığı belirtildi.

Avrupa genelinde birçok su şişesinde kapalı döngü, yeşil logo veya doğa görselleri kullanıldığı aktarılan açıklamada, bunun çevreye karşı tarafsızlık ve sonsuz döngüsellik gibi yanlış fikirleri teşvik ettiği bildirildi. Bu tür iddialar kullanılarak tüketicileri yanıltmaya son verilmesi istendi.