Büyük Lig Hazırlığı

Capital İkinci 500, 2,4 milyar TL’lik giriş eşiği ve 2 trilyon TL’yi aşan büyüklüğüyle ekonominin gizli gücünü ortaya koyuyor. Orta ölçeğin üstünde olan bu şirketler, büyükler ligine hazırlanırken yatırımlarıyla ölçek atlama planları yapıyor.

Capital Dergisi'nin ikinci 500 araştırması, Türk ekonomisinin arka planındaki devasa gücü gözler önüne seriyor. Bu lig, 2,4 milyar TL'lik giriş eşiği ve toplam 2 trilyon TL'yi aşan büyüklüğüyle yalnızca takip eden değil, trendleri belirleyen bir konuma yükselmiş durumda.

Capital Dergisi / Ekim 2025

Orge e-mobilite, Türkerler 550 milyon dolarlık enerji kapasite artışı, Bülbüloğlu 94 ülkeye ihracat, Biotrend ileri dönüşüm tesisi, Gezinomi dijital atılım ve Bursa Kebap Evi 5 milyar TL’lik satış hedefiyle öne çıkıyor. Bu tablo, İkinci 500’ün artık yalnızca takip eden değil yatırımlarıyla trendleri belirleyen bir lig olduğunu gösteriyor.

“BÜYÜME VE KÂRLILIĞI KORUYACAĞIZ”



NEVHAN GÜNDÜZ

ORGE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



“2025 yılında ülke ekonomisindeki görünümü, global ve yerel konjonktür dikkate alındığında kabul edilebilir seviyede değerlendiriyoruz. Ancak bu durumun geçici olduğunu, ekonomik odaklanmanın artmasıyla daha güçlü bir tabloya evrileceğine inanıyoruz. 2025 yılında hakim durumda olduğumuz pazarlarda ağırlığımızı korurken yeni alt sektörlere de girdik. Şirketimiz, lideri olduğu elektrik müteahhitlik pazarında büyümesini sürdürüyor. Teknoloji ve yeşil taahhüt dönüşümünün yapı taşlarından biri olacağına inandığımız elektrikli araç şarj ünitelerinden AC tip round ürünümüzü satışa çıkardık. Bu alanda ilk siparişler alındı, teslim ve kurulum işlemleri tamamlandı. Teknoloji iştirakimiz Lixhium’un lider EV yol planlama uygulaması konumunu aşarak EV ekosisteminde Super-App olma yolculuğu da bizi heyecanlandırıyor. Önümüzdeki yıl da son 12 yıldır olduğu gibi büyüme ve faaliyet kârlılığını muhafaza edeceğiz.’’





“ÖNCELİK GLOBALDE BÜYÜMEK”



SİMGE BERİL BÜLBÜLOĞLU

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



“2025, finansal sonuçlarımızın yanı sıra attığımız stratejik ve kurumsal adımlarla da değerli bir yıl oldu. Turquality Programı ile global pazar stratejimize ivme kazandırdık. Alman Devlet Demiryolları projemiz, BVS için önemli bir kilometre taşı oldu; uluslararası ölçekte prestijimizi artırdı. 30 partner şirketimiz dışında Almanya’da 2, İsviçre, Amerika, Avusturya ve Hollanda’da açtığımız satış ve servis merkezleriyle toplamda 6 merkezimizle müşterilerimize daha yakın olduk. ERP dönüşümümüzle süreçlerimizi yenilerken kurumsallaşma adına önemli adımlar attık. İnovasyona ve gelişime olan inancımızı Ar-Ge yatırımlarımızla desteklerken bu yıl Ar-Ge sıralamasında 170 basamak yükselerek ilk 250 şirket arasına girdik. 2026’da sektörünün öncü şirketi misyonumuzla verimlilik, inovasyon ve global pazarlarda istikrarlı büyüme önceliklerimiz olacak.”





550 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



ALİ KINDAP

TÜRKERLER ENERJİ ÜRETİM GRUP BAŞKANI



“2025, Türkerler Enerji açısından yeniden yapılanma, güçlenme ve geleceğe hazırlık yılı oldu. Enerji Bakanlığı’nın ortaya koyduğu stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde, biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Hem mevcut santrallerimizi iyileştirerek verimliliklerini artırdık hem kapasiteyi maksimize etmeye yönelik güçlü adımlar attık. Bugün itibarıyla 526 MW’lık kurulu gücümüzle rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklardan enerji üretiyoruz. Bunun yanında yürüyen projelerimizle 353 MW’lık yeni kapasiteyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırımı devreye alacağız. Bu, sadece kapasite artışı değil aynı zamanda ülkemizin enerji dönüşümüne doğrudan katkı anlamına geliyor. Ayrıca mevcut portföyümüzle ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sunacak güçlü bir konumdayız. Sadece kapasiteyi büyütmek değil aynı zamanda karbon ayak izini azaltmak ve uzun vadede nötrleştirmek de ana önceliklerimiz arasında. Türkerler Enerji, sadece bugünün değil yarının da enerji şirketi olma vizyonuyla ilerliyor. Türkiye’nin 2035 ve 2053 hedeflerine katkı sağlayacak projeler geliştiriyor, her alanda büyüyerek ülkemizin dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz.”





“NET SIFIR HEDEFİYLE İLERLİYORUZ”

ÖZGÜR UMUT EROĞLU





BİOTREND CEO’SU



“Biotrend olarak geçtiğimiz yıl duyurduğumuz Freepoint Eco-Systems ile stratejik iş birliği yapma niyetimizi, bu yılın hemen başında Çerçeve Anlaşması ile imzaya döktük. Türkiye’nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisini hayata geçireceğiz. Yıllık 60 bin ton plastik atık işlenecek ve petrokimya üretiminde naftaya sürdürülebilir bir alternatif olan piroliz yağına dönüştürülecek. Biotrend olarak 5 ana başlık altında sürdürülebilir kalkınmayla düşük karbon ekonomisine geçişin yerel ve küresel ölçekte öncülerinden olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2030 ve 2050 yılı hedeflerine uyum sağlamayı önceliklendirdik. İklimle ilgili risk ve fırsatlar, şirket stratejisi, aksiyon planları, risk yönetimi, bütçe, iş modelleri, performans göstergeleri ve hedefler, kurumsal yönetim mekanizmalarına entegre edilmiş durumda. Geleceğe yönelik yatırımlarımızı, döngüsel ekonomiyi hızlandırmak, sera gazı emisyonunu azaltmak, inovasyonla düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştırmak, biyoçeşitliliği korumak gibi başlıklar altında değerlendiriyoruz. 2053 net sıfır karbon hedefi doğrultusunda karbon projelerine yaptığımız yatırımların önemi de artıyor.”





“YENİ PAZARLARA AÇILACAĞIZ”



HÜSEYİN GENÇ

BURSA KEBAP EVİ CEO’SU



“2025 yılı, Bursa Kebap Evi için hem operasyonel verimlilik hem büyüme hedefleri açısından oldukça başarılı geçti. Her gün binlerce misafiri ağırlayan markamız, yıl sonunda 160 şubeye ulaşacak. Türkiye’de doğmuş bir marka olarak elde ettiğimiz başarıları yurt dışına taşımak en büyük önceliklerimizden biri. 2025 yılı içerisinde Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan ve Makedonya’da yeni şube açılışlarımızı gerçekleştirdik. Yurt dışında toplamda 13 ülkede 150 şubemiz bulunuyor. Ek olarak yıl sonuna kadar Katar, Hollanda ve Pakistan’da yeni şube açılışlarımız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı hedefimiz ise yurt içinde 140, yurt dışında ise 35 şube olmak üzere toplamda 175 şubeye ulaşarak 5 milyar TL’lik bir satış potansiyeli yaratmak. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, hatta Amerika kıtasına uzanan geniş bir coğrafyada varlığımızı güçlendirmek için yeni pazarlarda fizibilite çalışmalarımızı ve stratejik ortaklıklarımızı sürdürüyoruz.”





“DİJİTAL YATIRIMLARIMIZIN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ”



DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER

GEZİNOMİ GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ



“2025, dijital alandaki yatırımlarımızın ve stratejik iş birliklerimizin güçlü etkilerinin ortaya çıktığı bir yıl oldu. Web sitemizin yenilenmesi ve mobil uygulamamızın devreye girmesi, misafirlerimize daha kolay ve erişilebilir bir hizmet sunmamızı sağladı. Ayrıca BizzCar Filo’nun faaliyetlerini artırarak konsolide yapımızı güçlendirdik. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliği sayesinde, dijital platformlarımız üzerinden daha erişilebilir bir seyahat deneyimi sunmaya başladık. 2026 yılı, Gezinomi için büyüme yolculuğunun daha da hızlandığı bir dönem olacak. Şu anda yeni tesisler ve destinasyonlar eklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni iş modelleri geliştirerek ticari faaliyet alanımızı çeşitlendirecek ve daha güçlü bir yapıyı inşa edeceğiz.”