Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, emek yoğun sektörlere dikkat çekerek, bu sektörlere acilen destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretimi Eylül’de aylık bazda yüzde 2,2 azalırken; yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Ancak, emek yoğun sektörlerde sıkıntı büyük. Yıl başından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kayıp yaşandı. Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Öncelikli olarak bu sektörlere acilen destek verilmeli. KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız".