Ticaret satış hacimleri Eylül ayında artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

11.11.2025 10:50:310
Paylaş Tweet Paylaş
Ticaret satış hacimleri Eylül ayında artış gösterdi

Ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,3, perakende satış hacmi de yüzde 14,3 yükseldi.

Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 arttı.

Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Büyük Lig Hazırlığı

Büyük Lig Hazırlığı

"Dış ülkelerle kazan kazan temelinde ticari ilişkilerimizi arttırma çabasındayız"

"Dış ülkelerle kazan kazan temelinde ticari ilişkilerimizi arttırma çabasındayız"

Besler'den bilanço değerlendirmesi

Besler'den bilanço değerlendirmesi

Emlak Katılım'dan bilanço değerlendirmesi

Emlak Katılım'dan bilanço değerlendirmesi

Vakıf Katılım'dan bilanço değerlendirmesi

Vakıf Katılım'dan bilanço değerlendirmesi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Kasım 2025)

Yorum Yaz