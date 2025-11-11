Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse var (12 Kasım)

Borsa İstanbul'da temett dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Kasım.
İşte o tarihler:
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. 3. taksit net 0,1133333 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Kasım, ödeme tarihi 14 Kasım.
MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
Şirket pay başına brüt 3,5900845 TL, net 3,0515718 TL kar payı avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 12 Kasım. Ödeme tarihi 14 Kasım.