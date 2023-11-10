Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyoruz

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında sevgi ve minnetle anıyoruz...

10.11.2023 09:39:580
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Türk milletini düştüğü yerden ayağa kaldıran, bağımsızlığını ve hakimiyetini veren, Cumhuriyet'i hediye eden, iktisadi refahının temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etti ama milletinin kalbinde her gün daha da artan bir sahiplenme ve özlem ile yaşamaya devam etti. Büyük hatırası önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz...


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