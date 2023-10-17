Büyümede yaşanan sıkıntı, dış pazarlara yöneltti

Büyümede yaşanan sıkışma sinyalleri, son 3 yılda birçok şirketin yeni pazarlara giriş yapmak için harekete geçmesine neden oldu...

Hedefler arasında yüksek alım gücüne sahip ülkelerin yanı sıra Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi yükselen pazarlar var. Stratejik iş birlikleri, marka bilinirliğini artırıcı ve farklılaştırıcı yatırımlar da markaların izlediği stratejiler arasında.

Capital Eylül 2023 sayısından

Yeni dönemde büyümede sıkışan Türk şirketleri, çok yönlü genişleme stratejisine bel bağlamış durumda. Öyle ki ihracat pazarlarına her geçen gün yenisini eklemek için çalışıyor, gelirlerini katlama planları yapıyorlar.

Daha geniş bir coğrafyaya yayılma arzusunda olan şirketler, bir yandan zorlu ve rekabetçi Avrupa pazarlarında alım gücü yüksek ülkeleri hedeflerken, bir yandan da Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi yükselen pazarlara yöneliyor.

Doğanlar Mobilya, Dimes, Pakun, Pınar Et gibi markalar ihracatı stratejik bir büyüme motoru olarak kullanıyor ve global pazarlara hızla adapte olmak için çalışıyorlar. Örneğin Doğanlar Mobilya Grubu, son 3 yılda yeni pazarlara giriş yaparak ihracat yaptığı ülke sayısını 41’e çıkardı…







