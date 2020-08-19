Büyürken yapılan 3 kritik hata

Thomas G. Pittz, Eric W. Liguori ile birlikte “The Entrepreneur’s Guide to Risk and Decisions: Building Successful Early-Stage Ventures” (Girişimcinin Risk ve Karar Rehberi: Başarılı Erken Evre Girişimleri İnşa Etmek) adlı kitabı yazdı. Girişimciliğin paradokslarını gözlemlerle iyi analiz eden yazar, bütün girişimcilerin ortak hatalar yaptığını söylüyor.

“Fazla analize kurban gitmek, piyasa fırsatlarını kaçırmak veya dengeyi kaybetmek gibi” riskleri önlemenin tek yolunun ise müşteriye kulak vermek olduğunu vurguluyor.

Yazar, fazla analize kurban gitmek, piyasa fırsatlarını kaçırmak veya dengeyi kaybetmek gibi riskleri önlemenin tek yolunun ise müşterilere kulak vermek olduğunu söylüyor.

"RİSKLERİ KABUL ETMEDEN BAŞARILI GİRİŞİMCİ OLMAK İMZKANSIZ"

Aslı Sözbilir'in sorularını yanıtlayan Thomas G. Pittz, “Riskleri kabul etmeden başarılı bir girişimci olmak imkânsızdır. Buradaki soru hangi riskleri, ne zaman alacağınızla ilgili” diyor.

Girişimcilerin büyürken yaptıĞI hatalar konusunda ise şu uyarıda bulunuluyor:

"BÜYÜRKEN YAPILAN 3 KRİTİK HATA"

AŞIRI ANALİZ: Girişimciler işlerinin erken aşamasında ortak bir sürü hata yapıyor. Birincisi birçoğu müşteriye sundukları ilk ürünü o kadar aşırı analiz ediyor ve mükemmelleşmesi için o kadar çaba harcıyor ki ancak büyük bir zaman ve kaynak yatırımının ardından müşterilerin aslında onların sattığı ürünle hiç ilgilenmediğini anlıyorlar. Buradaki ideal yaklaşım ürünün erken prototiplerini müşterilere sunup, ürünü ya da sevisi mükemmelleştirmeye çalışırken onların geri bildirimlerinden faydalanmak olmalı.

YETERSİZ SEGMENTASYON: İkinci olarak pek çok girişimci işlerinin erken aşamasında hedef piyasalarıyla ilgili yeterli segmentasyon yapamadıkları için başarısız oluyor. kullanıcıları ya da çözüm geliştikçe onu test etmeye devam edecek “alfa müşterileri” belirlemek hayati derecede önemli.

PAZARLAMA EKSİKLİĞİ: Üçüncü olarak işin nakit azlığı yaşanan ilk dönemlerinde girişimciler genelde fikirlerinin tek başına başarılı olacağına inandıklarında pazarlama ve satışa pek para harcamıyor.

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