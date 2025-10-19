Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket var

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket bulunuyor.

Borsa İstanbul'da 20-24 Ekim haftasında temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 2 şirket var.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit olarak net 0,0069288 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim. Son taksit Aralık'ta.

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)

Şirket pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi 24 Ekim.

