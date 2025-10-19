Ecogreen Enerji halka arz tarihi: Lot sayısı, fiyatı ne kadar, ne iş yapıyor?

SPK'dan halka arz onayı alan son şirket Ecogreen Enerji Holding AŞ. Halka arz detayları da izahnamayle beraber belli oldu. İşte Ecogreen Enerji halka arz tarihi, fiyatı, lot sayısı ve halkla arzla ilgili notlar...

SPK'nın 16 Ekim tarihli son bültenine göre kurul Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin halka arzına onay verdi. Ecogreen Enerji'nin borsa kodu ECOGR olacak.

İşte Ecogreen Enerji halka arzıyla ilgili notlar:

Ecogreen Enerji halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi. Halka Arz Tarihi 22-23-24 Ekim 2025. Satılacak lot sayısı ise 110.000.000.

Halk arza ilişkin notlar ise şöyle:

Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Halka Arz Fiyatı: 10,40 TL

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1.144.000.000 TL

Halka Arz Yöntemi: Sermaye Artırımı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 430.000.000

Halka Arz Edilecek Paylar: Sermaye Artırımı: 110.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 540.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,37 %

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Katılım Endeksi: Katılım Endeksine Uygun Değil

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

İzahnameye göre Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2020 yılında kuruldu. Bağlı ortaklıkları daha önceki yıllarda faaliyete başlamış. Şirketin fiili faaliyet konusu enerji santralleri, biyokütle enerji santralleri, biyogaz enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi; satışı, organik ve organomineral gübre üretimi ve satışı; solar EPC ve proje geliştirme. Şirketin sitesine göre 30 güneş, 3 biyogaz (Bursa, Manisa ve Denizli’de kurulu) ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali (Denizli'de kurulu) portföyüne sahip. Şirket sitesinde "Dokuz bölgede yenilenebilir enerji santrallerimizle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üreterek 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor, her yıl 810 bin ton karbon salımını engelliyor ve 36,7 milyon ağacın nefes almasını sağlıyoruz" diyor.

Ecogreen Enerji Kimin?

Ecogreen Enerji’nin tek pay sahibi Osman Uğurlu. İzahnamaye göre Osman Uğurlu, Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümünde başladıktan sonra State University of New York'a bağlı moda okulu Fashion Institute of Techonology'de aldığı eğitimin ardından mezuniyetini tamamladı. Perakende sektöründe iş hayatına başlayan Uğurlu, çalışma hayatında aile şirketi Uğurlular Tekstil'de yatırım direktörü olarak devam etti, ardından Başkan Vekili oldu. 2015 yılında Uğurlular Elektrik A.Ş.'yi kurdu ve 2020 yılında bütün enerji şirketlerini Ecogreen Enerji Holding A.Ş. adı altında topladı. Halen Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor.