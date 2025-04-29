BYD, SEAL U DM-i yeni versiyonuyla mayısta Türkiye'de satışa

Markanın SUV modeli BYD SEAL U DM-i'nin AWD versiyonu, lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim 2 milyon 845 bin liralık fiyatıyla satışa çıkacak

BYD'nin şarj edilebilir hibrit segmentindeki SUV modeli BYD SEAL U DM-i, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonuyla mayısta Türkiye'de satışa sunulacak.

BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Yeni 1,5 litrelik turbo motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanan BYD SEAL U DM-i AWD, premium donanım özellikleri ve gelişmiş teknolojisiyle şarj edilebilir hibrit segmentinde daha üst düzey bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Modelin yeni versiyonu, müşterilere, segmentinde farklı bir seçenek sunacak. Türkiye'de mayısta BYD bayilerinde yerini alacak modelin lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 845 bin lira olarak belirlendi.

Mevcut versiyonla aynı tasarıma sahip model, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla özellikle uzun yolculuklarda daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

"Kum" ve "Çamur" modlarının eklendiği yeni sürüş seçeneklerinin, farklı zemin koşullarında daha fazla kontrol imkanı sunduğu yeni model, dört tekerlekten çekiş sistemiyle de çok yönlü bir kullanım profili oluşturuyor. Sistem gücü 238 kilovat (kW) seviyesine ulaşan versiyon, 0'dan 100 km/h hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sisteminin eklenmesiyle BYD Seal U DM-i AWD modelinde enerji yönetimi de yeniden düzenlendi. Yeni versiyon, tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken, hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor.

Modelin artan performansına rağmen batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmazken, araç, mevcut 18,3 kW/h kapasiteli BYD'nin Blade Bataryası ile sunuluyor. Batarya, yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa 35 dakikada ulaşabilen hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılara zaman kazandırıyor. Aracın elektrikli sürüş menzili şehir içi ihtiyaçları karşılayacak seviyede kalırken, hibrit sürüş modu da uzun yolculuklarda güçlü bir alternatif sunuyor.