BYD'nin kârı üç yıl sonra ilk kez düştü

BYD Cuma günü çeyreklik net kârının yüzde 30 düştüğünü açıkladı. Bu, üç yıldan uzun bir süre içindeki ilk düşüşü oldu.

1.09.2025 16:48:460
Paylaş Tweet Paylaş
BYD'nin kârı üç yıl sonra ilk kez düştü

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Cuma günü açıkladığı çeyreklik kârında yüzde 30’luk bir düşüş bildirdi. Bu, üç yıldan uzun süredir görülen ilk çeyreklik gerileme oldu. Bu durum, piyasa payı mücadelesinde lider konumda olan şirketlerin bile güvence altında olmadığını gösteriyor. Şirketin hisseleri, Pazartesi günü Hong Kong’da yüzde 8’e kadar azalsa da ardından kayıplarını biraz toparladı.

BYD’nin yurt dışı satışlar güçlü olmasına rağmen, 30 Haziran’a kadar olan üç aylık net geliri 6,36 milyar yuan (892 milyon dolar) olarak gerçekleşti ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yapılan indirimler, BYD’nin brüt kâr marjını 2024’ün ilk yarısındaki yüzde 18,8’den yüzde 18’e düşürdü.

Şirket, kâr baskısının sektördeki yanlış uygulamalar ve aşırı pazarlama nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. BYD, 2023’ten bu yana çok sayıda fiyat indirimi uygulayarak fiyat savaşlarının başını çeken şirketlerden biri oldu.

BYD’nin bu durumu, global genişlemesinin hız kazandığı dönemde sürpriz oldu. Şirket, Brezilya, Avustralya, Singapur ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç yurt dışı gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre ilk altı ayda yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı.

Hissedarlara ait net kârın artış hızı da yavaşladı. Bu, kârlılığın baskı altında olduğuna dair başka bir işaret. Borçlanma, geçen yıl sonundaki 28,6 milyar yuandan 39,1 milyar yuana yükseldi.

Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları da hızlı bir şekilde artıyor. BYD, uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak bataryalar, elektrifikasyon ve akıllı teknolojiler gibi temel alanlarda harcamalarını artırıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş dünyasından büyüme rakamları yorumu

İş dünyasından büyüme rakamları yorumu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin'den finansman sağladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin'den finansman sağladı

Cevdet Yılmaz'dan büyüme değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz'dan büyüme değerlendirmesi

Varlık Fonu dolar tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi

Varlık Fonu dolar tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi

Bakan Bolat: "Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen 2. ülke oldu"

Bakan Bolat: "Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen 2. ülke oldu"

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

Yorum Yaz