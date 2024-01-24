Çalışma Bakanı açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı memurla eşitlendi

Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltileceğini açıkladı.



Böylece bu yıl tüm emeklilere aynı oranda artış sağlandığını belirten Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini ifade etti.

TRT Haber yayınında çalışma hayatına ilişkin açıklamalar yapan Işıkhan, emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin soru üzerine, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 5 puanlık ilaveyle birlikte yüzde 42,6 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:



"Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak."

İmkanlar çerçevesinde emeklileri enflasyona ezdirmemeye gayret ettiklerini vurgulayan ve 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verdiği müjdeyi sosyal medya platformu X üzerinden de paylaştı.