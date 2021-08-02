Çalışma Bakanı Bilgin: Türkiye çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyecektir

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı. Çalışma Bakanı Bilgin, 'Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.

2.08.2021 12:22:000
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Çalışma Bakanı Bilgin: Türkiye çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyecektir

Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. 

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talepleri

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

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