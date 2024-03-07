Canon’dan kadınlara iş hayatında kariyer desteği

Kadınlar, iş dünyasında attığı her adımla değişimi ve ilerlemeyi temsil ediyor. Bu değişimin en büyük destekçilerinden Canon, kadınların liderlik pozisyonlarında ve satış alanında daha fazla yer almasını sağlamak üzere çalışıyor.

Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda artan farkındalık her geçen gün daha çok kadının iş dünyasında var olmasını sağlıyor. Kadınların iş hayatındaki etkinliği ise bu alanda çeşitliliğe ve farklı bakış açılarına kapı açıyor. Bu konuda önemli bir sorumluluk üstlenen ve yıllardır kadınların iş hayatına katılımı konusunda kararlı bir duruş sergileyen Canon; bu alanda birçok çalışma yürütüyor.

Canon kadın çalışanların kariyer yolculuğunu destekliyor

Canon, benimsediği Kyosei felsefesinin "Ortak fayda için birlikte yaşamak ve çalışmak” ilkesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içerisinde kadınları iş gücüne dahil etmeye ve kişisel kariyer yollarını oluşturmaya teşvik ediyor. Tüm meslek gruplarında, her kademede kadınların daha aktif rol almasını önemseyen Canon, çalışanlarına hibrid çalışma günleri ve esnek çalışma saatleri, annelere yasal izne ek 8 haftalık ücretli annelik izni sağlarken; ofisinde emzirme odası, bebek 1 yaşına gelene kadar olan şehir dışı şirket toplantılarına refakatçi ile katılma seçeneği ve ebeveyn çalışanlarına karne & mezuniyet izni gibi ayrıcalıklar tanıyor.

Satışta Kadın (Women in Sales) programıyla yarının kadın liderleri yetişiyor

Canon, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak Orta Doğu, Türkiye, Orta ve Kuzey Afrika bölgelerinde 'Satışta Kadın' (Women in Sales) programını gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölgede satış pozisyonlarında kadın temsilcilerinin oranını artırma hedefiyle yola çıkan Canon, düzenli periyodlarla gerçekleştirdiği program ile kadınlara satış alanında çeşitli beceriler kazandırıyor.

Programın bir parçası olmak için yeni mezun olup henüz bir iş deneyimine sahip olmamak, sosyal ve açık fikirli olmak ve en önemlisi de satış kariyerine ilgi duymak yeterli olurken program katılımcıları, sadece kadın çalışanların katılımıyla 12 ay boyunca hem teorik hem pratik eğitim alarak geleceğin satış liderleri olarak yetiştiriliyor. Programı başarı ile tamamlayan adaylar ise, Canon kadrosunda kalıcı olarak çalışma şansına sahip olabiliyor.

Canon Eurasia İnsan Kaynakları Direktörü Tuğba Umur; ‘Kadınların iş hayatındaki varlığı ve başarılarının Canon için sadece bir hedef değil aynı zamanda bir gurur kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Kadın çalışanlara yönelik destekleyici politikalarımız ve Satışta Kadın (Women in Sales) programımızla iş hayatında fırsat eşitliğini destekleme kararlığımızı sürdürüyoruz. Gelecekte de bu yolda ilerlemeye ve daha fazla kadına ilham olmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz’ sözleriyle bu alandaki görüşlerini dile getirdi.