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Dünyada ilk 10'a gireceğiz
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13,4655
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Satış
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Alış
792,2324
Satış
792,8211
En Yüksek
797,2516
BIST 100
2011,16
%-0,15
En Düşük
1986,53
En Yüksek
2021,14
DOLAR
13,46
%0,60
Alış
13,4555
Satış
13,4655
En Yüksek
13,4756
EURO
15,26
%0,93
Alış
15,2466
Satış
15,2760
En Yüksek
15,2863
EUR/USD
1,13
%0,38
Alış
1,1347
Satış
1,1348
En Yüksek
1,1360
ALTIN
792,53
%0,22
Alış
792,2324
Satış
792,8211
En Yüksek
797,2516
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Diplomasi
Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Uludağ Ekonomi Zirvesi
UEZ 2021
UEZ 2021
Startup Dergi
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Capital 500 Ödül Töreni Açılış konuşmaları
Capital 500 Ödül Töreni Açılış konuşmaları
Capital 500 Ödül Töreni Açılış konuşmaları
21.01.2022 08:51:00
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