Capital, global ölçekteki 50 Türk şirketini açıkladı

Capital Dergisi, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ‘Global 50 Türk Şirketi’ araştırmasını yayınladı.

Arçelik, Borusan, Fiba, Eczacıbaşı, Anadolu Grubu, Tosyalı, Rönesans, Yıldırım, Kastamonu Entegre, Yeşim, Evyap, Şişecam, Global Ports Holding gibi Global 50 Türk Şirketi listemizde yıllardır yer alan pek çok şirket, yeni coğrafyalara, yeni fırsatlara ve yatırımlara koşmaya devam ediyor.

Capital Eylül 2023 sayısından

Küresel ekonomideki belirsizlikler, artan global faizler, kur hareketleri, enflasyonist baskılar ve ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2023, zorlu bir yıl olarak geçiyor. Her şeye rağmen fırsat görülen alanlarda yatırımlar hayata geçiriliyor, yeni ülke girişleri, yeni projeler, yeni yurt dışı ortaklıkları başlıyor.

Örneğin Arçelik, 2023 başında Whirlpool ile Arçelik ve Beko’nun operasyonlarını Beko Europe B.V. altında birleştirecekleri bir ortaklık kurulması için Whirlpool ile sözleşme imzaladı. Whirlpool’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki iki iştirakini satın almak üzere de bir sözleşmeye imza attı. Benelüks pazarında 30 yıldır Beko ve Grundig markalarının distribütörlüğünü yapan Asogem’i satın aldı. Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı.

Sadece Arçelik değil Capital dergisinin her yıl hazırladığı Global 50 Türk Şirketi listesine girenlerin neredeyse tamamı, 2023’te özellikle satın alma, ortaklık, yeni üretim tesisi yatırımı ve yeni ülke girişlerinde oldukça aktifler.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



