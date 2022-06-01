Capital Haziran 2022 sayısı 'Büyüklerin 2022 Hesabı' kapağıyla bayilerde

Capital Dergisinin Haziran 2022 sayısında yine birbirinden ilginç konu ve araştırmalar ile söyleşiler yer alıyor:

BÜYÜKLERİN 2022 HESABI

Türkiye’nin en büyük 30 holdingini belirlediğimiz araştırma; en büyüklerin nakit akışı, alacak yönetimi ve kârlılığı işin merkezine koyduklarını gösteriyor. Yatırımlar da mercek altında.

“DENGELİ BÜYÜYECEĞİZ”

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, enflasyonist dönemde dengeli büyümeye ve değer iletişimine odaklandıklarını söylüyor.

MİKTAR-DEĞER MAKASI AÇILIYOR MU?

Capital’in 20 sektörü baz alarak yaptığı araştırma miktarsal büyümede sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Adet bazlı büyüme pek çok sektörde değerin oldukça gerisinde kalıyor.

SÖYLEŞİ: POLİMEKS NASIL DÖNÜŞTÜ?

Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, “Hayatta insanların bir alma dönemi, bir de verme dönemi var. Biz alma dönemimizi bir yere kadar getirdik, şimdi verme dönemi” diyor.

“BÜYÜK BİR GIDA MARKASINA DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ”

Abalıoğlu Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, beyaz etten sonra kırmızı et ve süt gibi yeni alanlara girerek büyük bir gıda markası olmayı hedeflediklerini söylüyor.

“KÂRLI DÖNEME GİRDİK”

Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Yakaladığımız istikrarlı iyileşme sayesinde finansal performansımızı kalıcı şekilde güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz” diyor.

“AMERİKA’YA ODAKLANDIK”

Odağında Amerika pazarının olduğunu söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, ABD’ye ihracatı artırmanın yolunu aradıklarını açıklıyor.

ARAŞTIRMA: YENİ NESİL NE KADAR İŞ BAŞINDA?

Aile şirketlerinin ‘aile işinde çalışma’ konusundaki yaklaşımlarını inceledik. Liyakata göre aile üyelerinin şirkette görevlendirilmesi en doğru yaklaşımlar arasında kabul ediliyor.

ÇOKLU REVİZYON DÖNEMİ

Girdi maliyetlerindeki artışlarla 2022 bütçelerinde revizyon yapılıyor. Şimdilik çok büyük kısıtlamalar olmasa da operasyonel giderlerde tasarruf ve maliyet azaltıcı uygulamalar gündemde.

KONJONKTÜR

EKONOMİ YAVAŞLADI

Ekonomide neredeyse 2022’nin başından beri değindiğimiz yavaşlama sinyalleri, geçen ay biraz durulmuştu. Bu aysa FED’in yarattığı depremle gümbür gümbür geliyor.

YÖNETİM

DIŞARIYA DÖNÜŞ!

Eskiden yeteneklerini içeriden yetiştiren şirketler şimdi dışarıya açılmaya başladı. Araştırmamıza katılan 35 şirketten 31’i 2021’de işe alımlarının yüzde 50’sinden fazlasını “dışarı”dan buldu.

TRANSFERDE “İKNA” BARAJI

İş değişikliği ve ayrılıklarda ücret ilk neden olurken çalışanlar yüzde 20-30 daha fazla maaşa iş değiştiriyor. CEO ve üst düzey yöneticilerdeyse bu oran minimum yüzde 60 seviyesinde.

FİNANS

“KISA VADE KREDİLER AĞIRLIKTA”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle katılım bankacılığında yıl sonunda yüzde 60-65 kredi büyümesi öngörüyor.

3 MİLYON SINIRI AŞILIR MI?

Dijital süreçle gelen yeni müşteri segmenti, yeni bankasında tek bir ürünle yetinmiyor. Kredi ve kredi kart ürünleriyle mevduata yüksek talep gösteriyor.

“SAĞLIKLI BÜYÜME SÜRÜYOR”

AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, yıl sonunda 8 milyon katılımcı ve 300 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılacağını düşünüyor.

BÜYÜME İHRACATTAN GELECEK

2021 yıl sonunda yüzde 54,6 büyüyen ihracat faktoringinin, bu yılı en az yüzde 25 ve en olumlu ihtimalle yüzde 40 ivmeyle kapatması bekleniyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer

Yiğit Kulabaş

Ali Özgenç

Mehmet Öğütçü

Mehmet Gerz

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

ON SORU

DİJİTAL CEO

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT











