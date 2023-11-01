Capital Kasım sayısı çıktı: İşte başlıklar

KAPAK

İCRADA SINIRLAR KALKTI MI?

Capital’in 11inci “Kadın Dostu Şirketler” araştırması “icrada kadın gücüne” odaklandı. Kadın dostu şirketlerde liderlik pozisyonlarındaki kadın yönetici sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

SÖYLEŞİ

“TÜRKİYE’NİN GELİŞİMİ ÇOK ETKİLEYİCİ”

Mayhoola Yatırım Şirketi CEO’su ve Valentino Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid, Türkiye’nin lüks sektöründeki markalar için cazip bir destinasyon haline geldiğini söylüyor.

“ORTODOKS POLİTİKALARA DEVAM EDİLMELİ”

Ortodoks politikalara 3 yıl daha devam edilmesi gerektiğini söyleyen stratejist Ian Bremmer, “Türkiye’nin gelecekteki pozisyonu bu dönemde göstereceği kararlılığa bağlı” diyor.

“DOĞRU HESAP DÖNEMİNDEYİZ”

Divan markasının dönüşümünü konuştuğumuz Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, “Yeni dönem doğru hesap dönemi olacak ve sonra turizm tekrar daha yukarılara çıkacak” diyor.

“7. MARKAYLA HEDEF A PLUS”

İtalyan markasını satın almak üzere olduklarını söyleyen Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yeni markalarıyla daha önce ulaşamadıkları A plus kitleye ulaşacaklarını ifade ediyor.

“YATIRIMLARIMIZDA HİÇ YANILMADIK”

İstanbul’da 100 milyon Euro’ya yeni operasyon merkezi kuracaklarını söyleyen DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, Türkiye’ye yatırımlarda hiç yanılmadıklarını belirtiyor.

ARAŞTIRMA

ERİME SİNYALLERİ!

Şirket kârlıklıklarının hızla eridiği son dönemde maliyet artışını fiyatlarına yansıtmakta zorlanan şirketlerde, net kâr ile FAVÖK arasındaki makas açılmaya devam ediyor.

SANAYİDE YENİ YÜZYIL PLANLARI

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin önde gelen yerli gruplarının hedefinde sanayinin payını artırmak var. Hepsi geleceğin katma değerli üretimden geçtiği konusunda hemfikir.

ZAYIF NOKTAYA YAKIN TAKİP

Sanayiden perakendeye sektörlerin yumuşak karnını araştırdık. Enflasyon, döviz kuru, hammaddede dışa bağımlılık, finansman ve nitelikli iş gücü eksikliği sektörlerin en zayıf noktası.

CEO’NUN İKİNCİ KARİYERİ

Çoğu CEO için artık tek bir kariyer yeterli değil. Nevzat Aydın’dan İzzet Karaca ve Hazım Ellialtı’ya kadar ünlü ve başarılı CEO’ların ikinci kariyer hikayelerini araştırdık.

YÖNETİM

BÜTÇEDE BELİRSİZLİK ETKİSİ

Şirketler 2024 bütçelerini büyüme ve yatırım odaklı hazırlıyor. Geçen yıla göre bütçe odağında maliyet optimizasyonu ve dijital dönüşüm alanlarına daha fazla vurgu var.

C-SÜİT’TE ÜCRET ARTIYOR

Enflasyondaki artış üst düzey yönetici ve CEO ücretlerine yaradı. Yaptığımız araştırmaya göre son 2 yılda CEO’ların net aylık maaşlarında ortalama yüzde 250’lik bir artış yaşanıyor.

“FAZLA KAZANANLAR GERÇEK BİR LİDER OLUR MU?

Prof. Henry Mintzberg, son kitabı “Understanding Organizations... Finally!”de “Çalışanlarından yüzlerce kat daha fazla ücret kabul eden bir üst düzey yönetici, gerçek lider olamaz” diyor.

FİNANS

KÂRDA YENİ TABLO

Faizlerin artışı ve yeni alınan ekonomi kararları, yılın ikinci yarısında kârlılıkta yepyeni bir tablo oluşturuyor. 2023 sonunda kârlılığın yüzde 39-40 arasında kapanacağı beklentisi hakim.

“BÜYÜMEDE NORMALLEŞME BEKLİYORUZ”

Aksigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, “2024 için büyümede normalleşme bekliyoruz ve yüzde 50-60 bandında öngörüyoruz” diyor.

GERİ DÖNÜŞ YAŞANIR MI?

Sorunlu alacakların yıl sonunda leasingde düşüş trendini sürdürmesi bekleniyor. Faktoring ve finansman şirketlerindeyse 2022 sonuna göre ufak bir artış öngörülüyor.

“GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI YARATIYOR”

Integral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, “Borsa İstanbul iskontolu. Yatırımcılar bu dönemde portföyde hisse ağırlığını artırabilir” diyor.

KONJONKTÜR

FAİZ ARTIŞI NASIL ETKİLİYOR?

Yükselen faizlerin reel sektöre etkileri yakından takip ediliyor. 2024’e girerken ekonomi kurmaylarını zor kararlar bekliyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD ile Çin ilişkisi ne olacak?

Yiğit Kulabaş/ İşlemcinin yapay zeka gücü

Ali Özgenç/ Şimdi dönüşüm zamanı

Mehmet Gerz / 2024’e dair ilk piyasa tahminleri

Mehmet Öğütçü/ Türkiye için reform ve Rönesans gereği

INFOCARD

YAŞAM

“KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR!”



