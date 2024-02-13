Capital yazarı ünlü iş insanı kaza geçirdi

Capital Dergisi yazarı olan dünyaca ünlü iş insanı Richard Branson ciddi bir kaza geçirdi. Milyarder iş insanı, bisikletiyle gezerken yoldaki bir çukura girdi ve sert bir düşüş yaşadı.

13.02.2024 16:14:550
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Capital yazarı ünlü iş insanı kaza geçirdi

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Virgin'in kurucusu Richard Branson, bisiklet turu sırasında ciddi bir kaza geçirdi.

Kanlar içinde kaldığı fotoğraflarını paylaşan Branson, yoldaki bir çukura girdiğini ve bisikletiyle havaya uçarak sert bir düşüş yaşadığını söyledi.

Milyarder iş insanı vücudunda kanama ve çizikler olduğunu belirtirken hiçbir kemiğinin kırılmadığını da vurguladı.

Daha önce de benzer kazalar geçiren Branson kalçasında bir hematom ve 'kötü bir dirsek kesiği' olduğunu da dile getirdi.

73 yaşındaki İngiliz iş insanı kask taktığı için kazadan en az hasarı aldığını söyledi.

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