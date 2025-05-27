Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni İş Dünyasını Buluşturdu

Türkiye iş dünyasının en kapsamlı araştırmalarından biri olan Capital500 – Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasının zirvesi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

27.05.2025 11:02:550
Paylaş Tweet Paylaş
Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni İş Dünyasını Buluşturdu

Başarılı performanslarıyla öne çıkan şirketler, ödüllerine kavuşurken “Liderlerin Gelecek Senaryoları” adlı panelde, iş dünyasının önde gelen temsilcileri gelecek öngörülerini paylaştı.

Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırması zirvesi ve ödül töreni Swissotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Capital dergisi tarafından geçen yıl 27’ncisi gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu. Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA Havalimanı İşletmeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.

İş Dünyasının Liderleri Aynı Sahnedeydi

Tören, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ve Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşti. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, önemli mesajlar içerdi.

Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Kolektif başarı bireysel zaferlerin önüne geçiyor. Güç artık çelikten değil satır satır yazılmış kodlardan geliyor. Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi olarak karşınızdayız” dedi.

“Liderlerin Gelecek Senaryoları” Panelinde Önemli Mesajlar

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk 5 aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.

46 kategoride 54 ödül ve sahibi şöyle:

Capital500 araştırmasında sektörel bazda öne çıkan şirketler şu şekilde sıralandı:

Sektör                                Lider Şirket

Ağaç-Orman                      Yıldız Entegre

Bilişim                                Index Bilgisayar

Cam                                   Şişecam

Seramik                             Kaleseramik Çanakkale Kalebodur

Çimento                             Oyak Çimento

Demir-Çelik                       Ereğli Demir Çelik

Dış Ticaret                         Altınbaş Kıymetli Madenler

Elektrik-Elektronik             Arçelik

Rafineri                             Tüpraş

Akaryakıt Dağıtım             Petrol Ofisi

Enerji                               Enerjisa Enerji

E-Ticaret                         Hepsiburada (D-Market)

Gemi İnşa                        Tersan Tersanecilik

Alkollü İçecek                  Anadolu Efes

Alkolsüz İçecek               Coca-Cola İçecek

Gıda                                Ülker

Gübre                             Gübre Fabrikaları

Hastane                          Acıbadem Sağlık Hizmetleri

Hızlı Tüketim                  Hayat Kimya

İlaç ve Dağıtım               Selçuk Ecza

İnşaat                             Enka İnşaat

Kimya                             Petkim

Kuyum                           Ahlatcı Kuyumculuk

Lastik                             Brisa

Lojistik                           Netlog Lojistik Hizmetler

Maden                           Eti Bakır

Makine                          Borusan Cat

Metal                            Sarkuysan

Mobilya                         Yataş

Otomotiv                       Ford Otosan

Gıda Perakende            BİM Birleşik Mağazalar

Giyim Perakende          LC Waikiki

Plastik                            Ravago Petrokimya

Savunma Sanayi            Aselsan

Tarım                              Tiryaki Agro

Tekno-Perakende           Teknosa

Tekstil                              Kordsa

Telekomünikasyon          Turkcell

Ticaret-Hizmet                 İGA Havalimanı İşletmesi

Turizm                             Odeon Turizm

Tütün                              JTI Tütün Ürünleri

Ulaştırma                        Türk Hava Yolları


Özel Kategorilerde Zirvedekiler

En Çok İhracat Yapan Şirketler

1. Türk Hava Yolları

2. Ford Otosan

3. Arçelik

En Çok İstihdam Yaratan Şirketler

1. BİM

2. Türk Hava Yolları

3. LC Waikiki

En Çok Kâr Eden Şirketler

1. Türk Hava Yolları

2. Tüpraş

3. Ford Otosan

Ciroya Göre En Büyük Şirketler

1. Tüpraş

2. Türk Hava Yolları

3. Ahlatcı Kuyumculuk

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Türkiye'nin en değerli markası değişmedi: Listeye 24 yeni şirket girdi

Türkiye'nin en değerli markası değişmedi: Listeye 24 yeni şirket girdi

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye alındı

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye alındı

Türk Hava Yollarından kredi notu açıklaması

Türk Hava Yollarından kredi notu açıklaması

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 8 şirkete kayyum atandı

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı

AYM'den "3600 ek gösterge" düzenlemesine ilişkin iptal kararı

Yorum Yaz