Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni İş Dünyasını Buluşturdu

Türkiye iş dünyasının en kapsamlı araştırmalarından biri olan Capital500 – Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasının zirvesi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Başarılı performanslarıyla öne çıkan şirketler, ödüllerine kavuşurken “Liderlerin Gelecek Senaryoları” adlı panelde, iş dünyasının önde gelen temsilcileri gelecek öngörülerini paylaştı.

Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırması zirvesi ve ödül töreni Swissotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Capital dergisi tarafından geçen yıl 27’ncisi gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de özel sektörün ekonomik gücünü ortaya koydu. Araştırmada öne çıkan şirketler, Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni ile ödüllerine kavuştu. Hepsiburada ve Sipay’in co-sponsorluğunda, Turkcell’in iletişim sponsorluğu; İGA Havalimanı İşletmeleri ve Selçuk Ecza Deposu’nun destek sponsorluğunda gerçekleştirilen törende toplam 46 kategoride 54 ödül sahiplerini buldu.

İş Dünyasının Liderleri Aynı Sahnedeydi

Tören, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ve Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşti. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, önemli mesajlar içerdi.

Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, 27 yıldır süregelen araştırmanın Türkiye iş dünyasının nabzını tutan en değerli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun soluklu araştırma projeleri profesyonel bir yaklaşım, disiplinli bir organizasyon ve özverili bir ekiple mümkün oluyor. 2023’te devreye giren enflasyon muhasebesiyle araştırma kurgumuzu güncelleyerek Türk iş dünyasının en güncel verilerini sunmayı sürdürüyoruz.”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, teknolojinin iş dünyasındaki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Kolektif başarı bireysel zaferlerin önüne geçiyor. Güç artık çelikten değil satır satır yazılmış kodlardan geliyor. Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketi olarak karşınızdayız” dedi.

“Liderlerin Gelecek Senaryoları” Panelinde Önemli Mesajlar

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleşen Liderlerin Gelecek Senaryoları adlı panelde; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Netlog Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde iş dünyası liderleri, 2024’te küresel belirsizliklerin sektörel etkilerini değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini ve ilk 5 aylık performanslarını paylaştılar. Ortak görüş, “resilience” (yılmazlık) kavramının bugünün ve geleceğin en kritik yetkinliği olduğu yönündeydi.

46 kategoride 54 ödül ve sahibi şöyle:

Capital500 araştırmasında sektörel bazda öne çıkan şirketler şu şekilde sıralandı:

Sektör Lider Şirket

Ağaç-Orman Yıldız Entegre

Bilişim Index Bilgisayar

Cam Şişecam

Seramik Kaleseramik Çanakkale Kalebodur

Çimento Oyak Çimento

Demir-Çelik Ereğli Demir Çelik

Dış Ticaret Altınbaş Kıymetli Madenler

Elektrik-Elektronik Arçelik

Rafineri Tüpraş

Akaryakıt Dağıtım Petrol Ofisi

Enerji Enerjisa Enerji

E-Ticaret Hepsiburada (D-Market)

Gemi İnşa Tersan Tersanecilik

Alkollü İçecek Anadolu Efes

Alkolsüz İçecek Coca-Cola İçecek

Gıda Ülker

Gübre Gübre Fabrikaları

Hastane Acıbadem Sağlık Hizmetleri

Hızlı Tüketim Hayat Kimya

İlaç ve Dağıtım Selçuk Ecza

İnşaat Enka İnşaat

Kimya Petkim

Kuyum Ahlatcı Kuyumculuk

Lastik Brisa

Lojistik Netlog Lojistik Hizmetler

Maden Eti Bakır

Makine Borusan Cat

Metal Sarkuysan

Mobilya Yataş

Otomotiv Ford Otosan

Gıda Perakende BİM Birleşik Mağazalar

Giyim Perakende LC Waikiki

Plastik Ravago Petrokimya

Savunma Sanayi Aselsan

Tarım Tiryaki Agro

Tekno-Perakende Teknosa

Tekstil Kordsa

Telekomünikasyon Turkcell

Ticaret-Hizmet İGA Havalimanı İşletmesi

Turizm Odeon Turizm

Tütün JTI Tütün Ürünleri

Ulaştırma Türk Hava Yolları





Özel Kategorilerde Zirvedekiler

En Çok İhracat Yapan Şirketler

1. Türk Hava Yolları

2. Ford Otosan

3. Arçelik

En Çok İstihdam Yaratan Şirketler

1. BİM

2. Türk Hava Yolları

3. LC Waikiki

En Çok Kâr Eden Şirketler

1. Türk Hava Yolları

2. Tüpraş

3. Ford Otosan

Ciroya Göre En Büyük Şirketler

1. Tüpraş

2. Türk Hava Yolları

3. Ahlatcı Kuyumculuk