Capital araştırması: Gönlü Zengin 50 İş İnsanı

2020 yılında pandeminin yol açtığı iş ve gelir kaybı, kayıtlı ya da kayıt dışı çalışan işçiler, bağımsız çalışanlar ve işsizlerin hanelerindeki yoksulluğu derinleştirdi. Yardıma ihtiyacı olan kişi sayısı da katlandı. Bu yıl 9’uncu kez hazırladığımız Türkiye’nin Gönlü Zengin İş İnsanları da bu profillere yardım etmeyi sürdürdü. Geleneksel araştırmamız hayırsever iş insanlarının yılda kaç bireysel yardım talebi ve KSS proje teklifi aldığını da ortaya koydu.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Ünlü iş insanı, Anadolu GRubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a 90 bin bireysel yardım talebi ulaşırken, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel’e 300 bin talep geldi. Zeynep Bodur Okyay, Begüm Doğan Faralyalı, Raif Ali Dinçkök de bireysel yardım taleplerinin yükselişe geçtiğini yakından gözlemleyen gönlü zengin iş insanları arasında yer aldı.

YARALAR “İYİLİKLE” SARILIYOR

“Cezaevinde büyümek zorunda olan 0-6 yaş arası çocukların oyuncağı, pijaması yoksa, köy okulunda teknolojik imkanları olmadığı için eğitimde geride kalan cin gibi çocuklar soğukta terlikle montsuz okula yürümek zorunda kalıyorsa, ailesi temel gıdayı temin edemediği için büyüyemeyen, üşüyen çocuklar varsa, e-postalarımıza her gün zor durumdaki ailelerden yardım çığlıkları gelmeye devam ediyorsa, gitgide azalan ormanlarımızda yavru köpekler açlık ve susuzluktan ölüyorsa, bu grupların hayatlarını kaliteli bir şekilde ‘sürdürmesi’ Evyap’ın da meselesidir.” Evyap Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Evyap Kadakal’ın bu sözleri, Türk iş dünyasının gönlü zenginliğini çok net ifade ediyor.

“GIDA VE BURS TALEPLERİ YOĞUNLAŞTI”

Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin hayırseverlik dendiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri. Konukoğlu Ailesi’nin tüm Türkiye’ye rol model olduğu hayırseverlik, ailede kuruluşa kadar uzanan köklü bir gelenek. Konukoğlu da bu özelliğiyle her yıl binlerce bireysel yardım talebi alıyor. Konukoğlu, “2020’de üniversite kayıt döneminde burs; pandemi döneminde ise gıda ve burs talepleri yoğunlaştı” diyor.

YARDIM TALEBİ 300 BİNE ULAŞTI

Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı listesinin 4’üncü sırasında yer alan Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Bahçeşehir Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uğur Okulları Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı Başkanlığı ve SEY Vakfı Onursal Başkanlığını yürütüyor. Tek odağı eğitim olduğu için de her yıl milyonlarca insan tarafından destek beklentisiyle karşılaşıyor.

Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere sağladığı başarı burslarının yanında her yıl girişimci ve fark yaratan ortalama 5 bin öğrenciye ApplyBAU bursu sağlıyor. Bunun yanında spor ve destek bursları ve üniversite kapsamında 13 bin 300 öğrenciye çeşitli burslar veriyor. İlköğretim ve liselerde eğitim gören 70 bine yakın öğrenciye destek ve başarı bursu sağlayan Yücel, “2020 yılının pandemi şartlarının da etkisiyle 300 bine yakın yardım talebi aldım. Bu taleplere açık, örtülü veya toplu şekilde destek sağlamaya çalıştık” diyor.

BİREYSEL TALEP ARTTI

Türkiye’nin gönlü zengin iş insanları listesinde üst sıralardaki yerini koruyan Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, her yıl çok sayıda kişinin vakfa bireysel yardım talebiyle başvurduğunu söylüyor. Özellikle pandemi dönemi ve bu dönemin getirdiği zorlu ekonomik koşulların bireysel yardım talebi içeren başvuru sayısını çok yükselttiğine, bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine destek taleplerinin azaldığına dikkat çekiyorlar.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, her yıl 1.000’den fazla ayni ve nakdi yardım talebi aldıklarını söylüyor. Okyay, 2020 yılında kendilerine 150 kurumsal sosyal sorumluluk projesi teklif edildiğini belirtiyor.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, 'Aydın Doğan Vakfı eğitim bursu için yılda 7 bin 500’e yakın başvuru alıyoruz. Pandemi etkisiyle planlanan desteklerin yanında yüzde 30 öngörülmeyen destek ve proje hayata geçirdik' diyor.

* Araştırmanın tamamı Capital 2021 Temmuz sayısında yer alıyor