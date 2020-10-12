Cari açık 4,6 milyar dolar oldu

Cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki ay 1.82 milyar dolar idi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki ay 1.82 milyar dolar idi.
Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan detaylar şu şekilde:
Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Ağustos 2020
Cari İşlemler Hesabı
Finans Hesabı