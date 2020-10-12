Cari açık 4,6 milyar dolar oldu

Cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki ay 1.82 milyar dolar idi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler dengesi Ağustos 2020'de 4.63 milyar dolar açık verdi. Cari açık bir önceki ay 1.82 milyar dolar idi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan detaylar şu şekilde:

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Ağustos 2020

Cari İşlemler Hesabı

Bir önceki yılın Ağustos ayında 3.314 milyon ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4.631 milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23.203 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon ABD doları artarak 5.347 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.602 milyon ABD doları azalarak 1.179 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 973 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon ABD doları azalarak 570 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon ABD doları artarak 107 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı