Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi

Türkiye ekonomisi ekim ayında 186 milyon dolar cari fazla verdi. Böylece Temmuz-Ekim 2021 dönemindeki dört aylık serinin ardından ilk kez iki ay üst üste cari fazla verilmiş oldu.

11.12.2023 10:23:210
Paylaş Tweet Paylaş
Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2023'te cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Cari işlemler hesabında 5 milyar 67 milyon dolar fazla oluştu

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şirketlerde erime sinyalleri: Net kâr ile FAVÖK makası açılıyor

Şirketlerde erime sinyalleri: Net kâr ile FAVÖK makası açılıyor

Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı

Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i satın aldı

TikTok, Endonezya merkezli "GoTo Gojek Tokopedia"ya yatırım yapacak

TikTok, Endonezya merkezli "GoTo Gojek Tokopedia"ya yatırım yapacak

Asgari Ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari Ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Mega Metal’in halka arzında talep sayısı ne oldu?

Mega Metal’in halka arzında talep sayısı ne oldu?

Yorum Yaz