Cari işlemler aralıkta açık verdi

Cari işlemler hesabı, aralıkta 2 milyar 91milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aralıkta 4 milyar 586 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 574 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 696 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 233 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 154 milyon dolar net giriş kaydedildi.

TCMB verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 317 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 690 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 1 milyar 187 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 1 milyar 154 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 129 milyon dolar ve genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 677 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve genel Hükümet sırasıyla 686 milyon doları ve 369 milyon doları net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde kasımda 1 milyar 978 milyon dolarlık net artış oldu.

Yıl sonu güncellemeleri

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Söz konusu güncellemelerle "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemleri ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemi etkilendi. Yapılan güncellemeler sonucunda Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon dolar, 2020 yılında 253 milyon dolar, 2021 yılında 419 milyon dolar, 2022 yılında 258 milyon dolar ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellenmiştir.