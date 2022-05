Caroline Koç, Miami'de yeni mağaza açtı

Dünyanın dört bir yanında evlere nevresim ve ev tekstilini dağıtma misyonuna sahip Haremlique Istanbul, bu misyonu kapsamında yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyor. Yurt içinde Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da ve İzmir’de İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde iki mağaza açan Haremlique Istanbul, son olarak da Miami’deki Bal Harbour Shops alışveriş merkezinde yeni mağazasının kapılarını ziyaretçilere açtı.

Markanın kurucusu ve CEO’su Caroline N. Koç, Haremlique Istanbul’un hem yurt içinde hem de yurt dışında emin adımlarla büyüdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: “Haremlique Istanbul’un istikrarlı büyümesinin arkasında hem ürünlerimizde hem de hizmetlerimizde kaliteye verdiğimiz önem yatıyor. Bu anlayıştan taviz vermeyerek ürünlerimizi daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor, Türkiye’de başlayan marka yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettiriyoruz. Yerel üretim yapan bir marka olarak, ülkemizin bu alandaki gücünü kendi tasarımlarımızla bir araya getirip dünyaya tanıtıyoruz. Amerika pazarına dünyanın en lüks çok katlı mağazalarından biri olan Bergdrof Goodman’da yer alarak girmiştik. Ardından ise Miami’de Four Seasons at the Surfside’da ilk mağazamızı açtık. Rekabetin oldukça güçlü ve zorlu olduğu bu pazarda ikinci mağazamızı Miami’deki Bal Harbour Shops alışveriş merkezinde açmanın gururunu yaşıyoruz. Haremlique Istanbul olarak önümüzdeki dönem satış noktalarımızı istikrarlı bir şekilde artırarak, bu gururumuzu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Bal Harbour Shops içinde açılan mağaza, ev tekstili ürünleri ile Haremlique à la mer plaj giyim markasının ürünleri ve Haremlique Istanbul ev aksesuarları ve hediyelik ürünler arasından özel bir seçkiyi barındırıyor.

Miami’nin lüks resortlarına ve etkileyici plajlarına ev sahipliği yapan yerleşim merkezi Bal Harbour’da bulunan açık hava alışveriş merkezi Bal Harbour Shops, bünyesinde lüks markaları barındırmasının yanı sıra dünyanın en yüksek hasılat yapılan alışveriş merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Bugüne kadar Four Seasons at the Surfside Miami mağazasıyla beğeni toplayan ve kendine müşteri sadakati sağlayan marka, şimdi de yeni müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor.