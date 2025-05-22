CarrefourSA Bursa’da 32. marketini açtı

Bursa’da yeni açılan hiper marketi ile 32 markete ulaşan CarrefourSA, 74 ilde 1.250’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata sunmayı amaçlıyor.

CarrefourSA, Ata Bulvarı Atapark’ta yeni açılan hiper formatlı marketinde sezonda 80 farklı balık türü ve deniz mahsulünün yer aldığı taze balık reyonu da yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu; “Bursa, CarrefourSA’nın yatırım haritasında her zaman öncelikli şehirlerden biri oldu. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Bursa’da hizmete başlayan yeni hiper marketimiz, CarrefourSA Online Marketimiz ve bayilerimiz ile birlikte toplam 32 markete ulaşan hizmet ağımız ile şehrin dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Perakendeyi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırma vizyonumuzla hem Bursa’da hem de Türkiye genelinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.