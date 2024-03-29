Carrefoursa temettü kararını duyurdu

Carrefoursa'dan (CRFSA) temettü kararını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.204.196-binTL. "Net Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 578.683-binTL "Dönem Zararı" oluşmuştur.

SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak;

a) SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına,

b) 2023 yılında oluşan 1.204.196-binTL net dönem karının Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında, 578.683-binTL dönem zararının ise VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine/aktarılmasına,

c) İşbu teklifin 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

CarrefourSA'da yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı



CarrefourSA Sabancı Ticaret Merkezi AŞ ile Tez Koop İş Sendikası arasında, yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yürürlük süresi 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2026 olan toplu iş sözleşmesine göre, tüm ücretlere birinci yıl için yüzde 58 artış yapıldı.

Ücret zammının ardından, aylık çıplak ücretlere kıdeme göre 350 ila 1450 lira arasında kıdem zammı eklenmesi kararlaştırıldı. Böylece, çalışanlara kıdemleri dikkate alınarak birinci yılda yapılan ücret zammı yüzde 61 ile yüzde 69 arasında oldu. Bununla birlikte, çalışanlara 120 günlük ücretleri tutarında toplam 4 ikramiye verilecek. Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yıllarında çalışanlara yıllık enflasyon oranında ücret zammı uygulanacak.

Her ay 1000 lira gıda yardımı yapılacak

Tez Koop İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, sözleşmeyle çalışanların sosyal haklarında da önemli artışlar yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Kıdem fark etmeksizin tüm işçilere her ay 1000 lira gıda yardımı yapılacak, yakacak yardımı, izin yardımı, bayram yardımı tutarları yüzde 80 ile yüzde 100 arasında, evlenme, doğum, ölüm, eğitim yardımı gibi olaya bağlı sosyal yardımlar ise yüzde 65 ile yüzde 100 gibi değişen oranlarda artış yapıldı. Bununla birlikte, kasa tazminatı yüzde 74 oranında artırıldı. Meslek gruplarına, depoda çalışan mal kabul ve forklift elemanları da eklendi. Depo çalışanlarına verilen görev ödeneği yüzde 70 yükseltildi."

Üyelerimizin refahı olmaya devam edeceğiz

CarrefourSA işçisi üyeleri için yeni kazanımlar elde etmeye, çalışma koşullarını ve refahı iyileştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti: "Yüksek enflasyon, faizler, kredi kartı kısıtlamaları perakende sektörünü etkiliyor. Böyle bir ortamda üyelerimizi enflasyonun yıkıcı etkisinden koruyan iyi bir sözleşmeye imza attık. Perakende sektöründe imzalanan diğer toplu iş sözleşmelerini göz önünde bulundurduğunda bu daha net şekilde görülüyor. Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."