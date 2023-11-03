CarrefourSA, Türkiye'de 1000 mağazaya ulaştı

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu; "CarrefourSA olarak 30. yaşımızda 'yenilenme, yatırım ve yeni iş modelleriyle' büyümenin ön planda olduğu bir kalkınma seferberliği ortaya koyduk" dedi.

CarrefourSA, Bursa'da gerçekleştirdiği yeni açılışla ülke genelindeki mağaza sayısını 1000'e çıkarttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30. yılını kutlayan CarrefourSA, 56 ilde 1000 mağazası, 11 bine yakın çalışanı, 14 deposu, 8 bine yakın çiftçi ve üreticisiyle organize gıda perakende sektöründe oyun kurucu ve öncü konumunu sürdürüyor.

Sürdürülebilir üretimi merkezine alarak, tarımdan balıkçılığa kadar pek çok alanda yerel üreticiye tüm gücüyle destek veren CarrefourSA, dijital alandaki yatırımlarıyla da Türkiye'de değer yaratma vizyonuyla çalışıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, Cumhuriyetin 100, CarrefourSA'nın 30. yaşında; Bursa'da yaptıkları açılışla Türkiye genelinde 1000 mağazaya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Kartallıoğlu, "Türkiye’de faaliyet gösteren ve bu toprakların insanıyla büyümeye devam eden bir şirket olarak, 30 yıldır işin doğrusunun peşindeyiz. 1993'te İçerenköy'deki ilk mağazamızı açtığımız andan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında; doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata alarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Çalışarak ve üreterek kazanılan bir Cumhuriyetin öğretileriyle 30 yıldır attığımız her adımda pusulamız; 'doğrusu". ifadelerini kullandı.

"Büyük bir ekosistem yarattık"

Kutay Kartallıoğlu, yatırımlarıyla 30 yılda büyük dönüşümler yaşadıklarını, bu dönüşümün odağında esnaftan girişimciye, yerel üreticiden kadın emeğine, çalışanlardan tedarikçilere kadar büyük bir ekosistem yarattıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ekosistem içerisinde yeni nesil perakende anlayışıyla erişebilirlik, dijital dönüşüm, çok kanallı perakendecilik ve CRM alanına yaptığımız yatırımlar da önem kazandı. Yılda online ve fiziksel mağazalarımızla 164 milyon ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Son 3 yılda değişen alışveriş alışkanlıklarını öngörerek e-ticaret ve dijitalleşme üzerine yaptığımız yatırımlarla, 2023'ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaştık. 'Müşterinin iletişim kurmak istediği yerde olmalıyız' bakış açısıyla yeni iletişim kanallarını da dijitalleşme stratejimizin içine entegre ederek uçtan uca bir hizmet sunduk. Aslında CarrefourSA olarak 30. yaşımızda 'yenilenme, yatırım ve yeni iş modelleriyle' büyümenin ön planda olduğu bir kalkınma seferberliği ortaya koyduk ve bu kalkınma seferberliğinde yalnız değiliz. Hayata geçirdiğimiz her yatırımda paydaşlarımızı, yol arkadaşımız olarak görüyor ve hep birlikte ‘Türkiye için Doğrusu’ demeye devam edeceğimizin taahhüdünde bulunuyoruz."

Kartallıoğlu, mağaza açmanın kendileri için sadece müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığımız bir yatırım olmadığını kaydederek, bu nedenle her yıl yüzlerce mağaza açma hedefi yerine, ihtiyacı karşılarken bulunduğu bölgeye istihdam ve ekonomik kalkınma sağlayan bir büyüme planıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Mağaza yatırımlarının gelecek dönemde de süreceğini aktaran Kartallıoğlu, Cumhuriyetin temel değerlerine ve bu topraklara olan bağlılıkla yürümeye devam edeceklerini bildirdi.

"Esnaf ve girişimcilerimizle büyüyoruz"

CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum da Türkiye'de büyürken esnafı ve girişimcileri kazanmak adına hayata geçirdikleri bayilik sisteminin, organize gıda perakende sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisi için de çok değerli olduğunu anlattı.

"Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için önemli bir öncülük yaptığımız bu sistemin en büyük avantajı ise esnaf ve girişimcinin CarrefourSA'nın sektör tecrübesi ve Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi." ifadesini kullanan Batum, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların yanında 30 yıllık bilgi birikimimiz, büyük satın alma gücümüz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve güçlü teknoloji altyapımızı da esnafımız ve girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Tüm paydaşlarımız için doğrusunu yapmak anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sistemle hem müşterilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırıyoruz hem de yerli girişimciye güçlü bir yatırım imkanı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sistem içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem veriyoruz. Bayilerimizin 30'u kadın girişimciler tarafından işletiliyor. 3 yıl sonunda bayi sayımızı 1.000'e ulaştırmayı hedefliyoruz."