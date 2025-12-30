CarrefourSA’dan yeni yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın son yatırım hamlesini 60. Gurme mağazasını hizmete alarak gerçekleştirdi. Yeni mağaza, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışla İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmete girdi.

Yatırımlarına devam eden CarrefourSA, 2025 sonu itibarıyla 77 ilde bayileri de dahil 1250'den fazla mağazaya ulaşarak çok kanallı ve segment bazlı büyüme stratejisini istikrarlı biçimde güçlendirdi.

- Bir evin tüm ihtiyaçlarını gurme kalitesiyle karşılıyor





Toplam 650 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni mağaza, modern marketçilik mimarisiyle tasarlandı. Mağaza, geniş ürün yelpazesinin yanı sıra hızlı ve pratik alışveriş imkanı sunan "Hızlı Kasa" noktalarıyla müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Gurme konseptinin vazgeçilmezi olan taze ürün gruplarında, uzman kasapların hazırladığı et ve kasap reyonu, günlük balık, zengin şarküteri seçenekleri ile taze meyve-sebze bölümleri öne çıkıyor. Mağaza, tüm bunlara ek olarak sağlıklı yaşamı odağına alan, organik ve vegan beslenmeyi tercih eden tüketiciler için oluşturulan özel ürün seçkisiyle de fark oluşturuyor.

Mağaza içerisinde konumlanan kahve noktası ise dünya kahvelerinden yerel tatlara kadar uzanan geniş seçenekleri bir araya getiriyor. CarrefourSA'nın evcil hayvan odaklı yeni büyüme stratejisinin bir parçası olan "Petfood" alanı da mağazadaki yerini aldı. Gurme CarrefourSA, zengin içecek yelpazesi, kozmetik, deterjan ve kuru gıda reyonlarıyla bir evin tüm ihtiyaçlarını "gurme" kalitesiyle karşılıyor.

- "Katma değerli yatırımlara 2026 yılında da devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA CEO'su Kartallıoğlu, yılın son günlerine yaklaşırken premium segmentte önemli bir yatırıma imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gurme CarrefourSA'nın, stratejik büyüme yolculuklarında önemli bir yatırım adımı olduğunu aktaran Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Değişen tüketici beklentilerini yakından takip ederek, katma değer yaratan konseptlere odaklanıyoruz. Seçkin ürün gamı, dünya mutfaklarından özel lezzetleri ve gastronomi odaklı alışveriş deneyimiyle öne çıkan Gurme CarrefourSA, misafirlerimize fark yaratan bir mağazacılık anlayışı sunuyor. Gurme mağazalarımızla hem premium segmentteki varlığımızı güçlendiriyor hem de karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefimizi destekliyoruz. Bu noktada rahatlıkla söyleyebiliriz ki 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar, uzun vadeli vizyonumuzun ve Türkiye perakende sektörüne duyduğumuz güvenin en somut göstergesi. Biz 32 yıldır olduğu gibi 'Ne Lazımsa CarrefourSA' anlayışını rehber kabul ederek 2026 yılında da müşteri deneyimini odağımıza alacak, CarrefourSA farkını her noktaya taşımaya devam edeceğiz."