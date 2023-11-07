Cem Boyner: Bir lider olarak geleceği nasıl görüyor?

Cem Boyner’le yeni dönemin yeni dinamiklerini ve bir lider olarak işin geleceğini nasıl gördüğünü konuştuk...

7.11.2023 15:35:030
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Cem Boyner: Bir lider olarak geleceği nasıl görüyor?

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Türkiye Cumhuriyeti olarak 100 yılda çok şey başardık ama hayallerimizin gerisinde kaldığımız konular da var” diyor.

Capital Ekim 2023 sayısından

Cem Boyner’in dünyada yaşanan değişime, Türkiye’nin ve iş dünyasının bu değişim karşısındaki pozisyonuna dair önemli saptamaları var. Boyner’e göre son zamanlarda dünyada pek çok beklenmedik olay meydana geldi. Hatta son 10-15 yılda hem iç hem dış politikada Türkiye bu nedenlerle adeta cereyanda kaldı. Bu da Türkiye’yi olması gereken yerden uzaklaştırdı. “Rasyonel dış siyasetle Türkiye başka bir yere evrilebilir” diyen Boyner, Türkiye’nin bambaşka bir coğrafyada olduğuna ve yüksek potansiyeline de dikkat çekiyor.

Kendi işlerini yaparken siyasi söylemlere değil sokağa, müşteriye ve ihtiyaçlara bakarak yol aldıklarını belirten Cem Boyner’le röportajımızda; yeni dönemin yeni dinamiklerini ve bir lider olarak işin geleceğini nasıl gördüğünü konuştuk...

*RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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