CEO as a Service dönemi başladı!

İş dünyasının deneyimli lideri Mehtap Yıldız, online yarı zamanlı/parçalı liderlik (fractional leadership) hizmeti sunan Platin Yaka platformunu kurdu. Bu platformla iş dünyasında CEO as a Service dönemini de başlatan Yıldız, Platin Yaka ile pek çok başarıya imza atan üst düzey yöneticilerin deneyimini erişilebilir kılıyor. Platin Yaka, Türkiye’de liderlik açığını kapatarak KOBİ’lerin ve start up’ların büyüme hızını artırma, stratejik karar alma süreçlerini güçlendirme iddiasında.

Dünyada gittikçe önem kazanan yarı zamanlı/parçalı liderlik (fractional leadership) kavramı Türkiye’de de hayat buluyor. Türkiye’de kurulan ve online fractional leadership hizmeti sunan Platin Yaka platformu, hizmet vermeye başladı.

Platin Yaka, fractional liderlik hizmeti ile şirketlere maliyet avantajı ve hız kazandırıyor. Lideri ihtiyaca göre devreye alıyor, proje veya süre tamamlandığında ise esnek bir şekilde iş birliği sonlanabiliyor. Bu yaklaşım, iş dünyasında “tam zamanlı zorunluluk” yerine “ihtiyaç bazlı uzmanlık” anlayışını getiriyor. Platin Yaka Kurucusu Mehtap Yıldız, yeni platformun Türk iş dünyasına neler getireceğini şöyle anlattı: “Hem kurum hem lider için kazan-kazan ilişkisini taşıyan platform, verimlilik, esneklik, bağımsız profesyonellik ve proje bazlı çalışarak kendini sürekli zenginleştirme ve değer yaratma tatminini de beraberinde getiriyor. Bu profesyonellerin potansiyelini harekete geçirecek bir ekosistemin varlığı ise sadece bireysel kariyerlerinin değil, Türkiye'nin küresel iş dünyasındaki konumunun da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.”

Online platformdan istenilen süre içerisinde liderlik desteği

Platinyaka.com üzerinden CEO as a Service, stratejik danışmanlık, mentorluk, kriz yönetimi desteği ve dijital dönüşüm rehberliği hizmetleri sağlanıyor. Kariyerinde ya da işinde ilerlemek isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip etmek isteyen ve işini büyütmek isteyen tüm profesyoneller platformdan yararlanabiliyor. Bireysel ya da şirket çalışanı fark etmeksizin platform üzerinden hizmet alınabiliyor. Platformda, uzman profillerini inceleyip, uygun uzmanı; ardından da uygun tarihi seçerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.

Anlam arayışı

Platinyaka.com ve FutureBright işbirliği ile Türkiye’de ilk defa ‘Platin Yakalar’ın profilini ortaya koyan bir araştırma da gerçekleştirildi. Araştırmaya göre; iş dünyasında yeni bir profesyonel grup olan Platin Yakalar, çalışma motivasyonları, yetkinlik alanları ve iş dünyasına olan etkileri ile öne çıkıyor. 252 deneyimli profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Platin Yakalar'ın finansal kazançtan ziyade anlamlı işler yapma isteğiyle öne çıktığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; Platin Yakalar, profesyonel yolculuklarını ‘devamlı öğrenme’ döngüsünde şekillendirerek; kişisel prestijin ötesinde, kalıcı değer sunma ilkesini benimsiyorlar.

“Şirketlerin en önemli ihtiyaçlarını gözlemledik”

Platin Yaka Kurucusu Mehtap Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Platin Yaka, 30 yıllık kurumsal liderlik deneyimini ve güçlü bir profesyonel topluluğu arkasına alarak yola çıktı. Şirketlerin en önemli ihtiyacını şöyle gözlemledik: Bir yandan ölçeklenmek istiyorlar, diğer yandan maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundalar. Fractional leadership bu iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Bizim misyonumuz da doğru zamanda doğru liderliği sağlamak olduğu için bu modeli sahiplenmek kaçınılmazdı. Platin Yaka platformu, geleneksel danışmanlık kalıplarından farklılaşan, paylaşım temelli bir ilkeyi benimsediğini profesyonellere hissettiriyor. Hayatın ‘üçüncü çeyreği’, biz profesyoneller için hem geçmişin birikimini değerlendirme hem de geleceğe yeni anlamlar katma dönemi. Bu deneyime ulaşmış profesyonellerin bir araya geldiği platformların; birbirinden öğrenme, ilham alma ve topluma kalıcı değer bırakma açısından benzersiz fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Platin Yaka sayesinde bir KOBİ veya start up, 2 aylığına büyüme stratejisi belirlemek için bir CMO ile çalışabilir, herhangi bir kriz anında şirketin yönetimi için CEO desteği alabilir ya da doğru lideri doğru pozisyona eşleştirerek stratejik İK yönetiminde Platin Yaka’ya başvurabilir."