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CEO Band, Bodrum’da sahne aldı

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören 'CEO Band' etkinliği, bu yıl da Bodrum'da gerçekleştirildi.

17.08.2020 15:34:000
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CEO Band, Bodrum’da sahne aldı

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören “CEO Band” etkinliği, bu yıl da  Bodrum’da gerçekleştirildi. MESA Bodrum Demirbükü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, iş dünyasının liderleri müzikal yetenekleriyle katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

CEO Band etkinliği Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ve Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmalarıyla başladı.  Konuşmaların ardından gece CEO’ların sahne performanslarıyla devam etti.

Hem gitar hem vokalde Erensan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren, hem gitar hem vokalde Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, vokalde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bas gitarda Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Behlil, davulda Borusan Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Atasagun, vokalde ÇEMAŞ Genel Müdürü Kaan Özkan, hem gitar mızıka hem vokalde Aisin Otomotiv Parçaları CEO’su Murat Ayabakan, vokalde Damnus Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Mannesmann Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Cömert, vokalde Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ve elektro gitarda Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanmar Denizcilik CEO’su Ali Gürün oldukça geniş bir repertuar ile 2 saatlik keyifli bir geceye imza attı.

İtalyan şef Carlo Bernardini’nin çok özel tatlarının eşlik ettiği gecede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden de Ali Şen katıldı. Gece DJ performansı ile sona erdi.










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