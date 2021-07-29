CEO Club buluşması: Finansta Dijital Dönüşümün Anahtarı

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te bu kez, finans sektörünün son dönemde dijitalleşmeyle birlikte hangi yenilikleri hayata geçirdiği ve gelecekte bizi ne gibi yeniliklerin beklediği konuları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, fintek ekosisteminin dünyada ve Türkiye’de hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu, Vodafone olarak bu alanda büyümeye, iş ortaklarıyla birlikte müşterilerinin bu alanda değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun, çevik çözümler sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Bankacılık başta olmak üzere ödeme sistemlerinden sigortacılığa kadar finans sektörünün tüm dalları, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için teknolojinin, dijitalleşmenin getirdiği olanakları kullanarak sürekli bir dönüşümün içinde bulunuyor. Son yıllarda fintek adı verilen ve finansal çözümler üreten start-up şirketleri de sektördeki dijitalleşmenin ve dönüşümün itici güçlerinden biri haline geldi. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit’te bu yıl, finans sektörünün son dönemde dijitalleşmeyle birlikte hangi yenilikleri hayata geçirdiği ve gelecekte bizi ne gibi yeniliklerin beklediği konuları ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan CEO Club Online Summit’in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Fintek ekosisteminin, dünyada ve Türkiye’de hızlı bir büyüme içerisinde olduğunu söyleyen Aksoy, Vodafone olarak bu alanda büyümeye, iş ortaklarıyla birlikte müşterilerinin bu alanda değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Sedef Seçkin Büyük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Finansta Dijital Dönüşümün Anahtarı: Dijitalleşme ve Fintech Ekosistemi” panelinde ise Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, FinTech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko, QNB Finansbank CEO’su Temel Güzeloğlu ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Yiğit Çağlayan dijitalleşmenin ödeme sistemlerine etkisini değerlendirirken fintek ekosisteminin geleceğine yönelik öngörülerini de paylaştı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Dijitalleşme, toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi, ödeme alışkanlıklarımız başta olmak üzere finansal işlemlerde de hızlı bir değişimi beraberinde getiriyor. Geleceğin, uzun vadede mobil finansal servislerde olduğunu görüyoruz. Vodafone olarak, “yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi” olma vizyonumuzla mobil finansal hizmetler alanını da sahipleniyoruz. Dijitalleşen dünyada müşterilerimizin “ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı” olmayı hedefliyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak güvenli mobil ödeme altyapılarına yatırım yapıyoruz. Günlük hayatımız içinde alışveriş, ödeme, para transferi, borç verme gibi finansal etkileşimler önemli yer tutuyor. Müşterilerinin günlük hayatında önemli rol oynayan bir şirket olarak, bu tür finansal ihtiyaçlarda da onların yanında olmaya önem veriyoruz.”